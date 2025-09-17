Самка з популяції косаток, що вимирає, оплакує смерть дитинчати: матір із дитям помітили в океані

У водах штату Вашингтон помічено косатку-матір, яка штовхає своє мертве новонароджене дитинча, ймовірно, на знак жалоби. Це не перший випадок, коли подібна скорботна поведінка фіксується в цій зграї косаток.

Вранці 12 вересня дослідники з Центру досліджень китів отримали сповіщення про те, що в протоці Росаріо, води штату Вашингтон, помітили косатку-мати, яка штовхає своє мертве новонароджене дитинча, очевидно, на знак жалоби. Це не перший випадок, коли подібну скорботну поведінку фіксують у цій популяції, яка вже перебуває під загрозою вимирання, пише IFLScience.

Траурна поведінка косаток

Учені вирушили в протоку Росаріо і підтвердили, що косатка, відома як Алкі (Alki, або J36), штовхала мертве дитинча з ще не відірваною пуповиною. Судячи з розміру дитинчати, вчені припускають, що воно було доношеним, або майже доношеним. Крім того, незрозуміло, чи було це мертвонародженням, чи дитинча померло незабаром після народження. Утім, судячи з того, коли J36 спостерігали востаннє, вона мала народити протягом трьох останніх днів.

Подібні трагедії не в новинку для популяції J-pod. У грудні 2024 року була помічена інша самка, Талекуа (J35), з мертвим дитинчам J61. Талекуа привернула увагу всього світу 2018 року аналогічною поведінкою, пронісши дитинча протягом 17 днів через більш ніж 1610 кілометрів (1000 миль) океану.

Така поведінка косаток часто інтерпретується як жалоба або принаймні щось схоже на жалобу. Косатки, як відомо, дуже розумні та соціальні тварини, схильні до стресу і депресії, коли їхні тісні сімейні зв'язки руйнуються.

Подібну поведінку раніше також було помічено і в інших високоінтелектуальних видів. Наприклад, було зафіксовано випадки, коли шимпанзе місяцями тримали останки своїх померлих дитинчат, відмовляючись їх відпускати.

Косатки у відчайдушному становищі

Ситуація також ускладнюється тим, що для південних резидентних косаток кожне народження життєво важливе для виживання їхньої популяції, що скорочується, а кожна смерть є нищівним ударом. Також відомо, що слони іноді обнюхують, підбирають і навіть закопують останки своїх померлих дитинчат, видаючи при цьому крики.

Дослідники зазначають, що чисельність популяції, до якої належить самка, неухильно скорочується протягом десятиліть. У 1995 році чисельність косаток становила 98 особин, але вже до липня 2000 року вона впала до 78. Наступив короткий період помірного зростання, і 2006 року популяція досягла 89 особин.

На жаль, відтоді спостерігається лише тенденція до зниження і надії на відновлення не спостерігається: станом на грудень 2020 року їх залишилося всього 74 особини. Головними причинами зниження чисельності косаток є:

забруднення;

шум океану;

брак постійно доступного лосося.

Косатки не єдині у своїй жалобі

Таку поведінку тварин легко антропоморфізувати, проте вона також піднімає важливі питання про те, як деякі тварини переживуть втрату, життя і смерть.

Відомо, косатка належить до стада J-pod, одного з трьох зграй південних резидентних косаток, які мешкають у північно-східній частині Тихого океану.

