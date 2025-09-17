Плохие новости для арахнофобов: этой осенью прогнозируют всплеск активности паукообразных

В Европе и Северной Америке стартовал сезон пауков – в этот период наблюдается необычный всплеск активности паукообразных. Исследователи рассказали о домашних пауках и объяснили, почему они так активны в этот период.

Related video

Для многих начало осени может ассоциироваться с уютными пледами, латте с тыквой и пряностями, а также любимых свитеров. Однако для арахнофобов дела обстоят немного иначе. Известно, что с конца августа до середины октября в Европе и Северной Америке, как правило, наблюдается заметный всплеск активности "домашних пауков", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое сезон пауков?

В конце лета самцы многих видов пауков наконец достигают зрелости и отправляются на поиски самок. Популяция "домашних пауков" в это время фактически не увеличивается, но эти паукообразные становятся особенно активны, что способствует увеличению числа наблюдений.

Кроме того, в этот период на улице еще недостаточно холодно, чтобы плотно закрывать двери, а потому восьминогие насекомые могут легко найти способ проникнуть на вашу территорию. Отметим, что "домашний паук" — всего лишь неформальный термин, но он обычно описывает виды из таких групп, как Tegenaria и Eratigena, которые адаптировались к жизни в помещениях с постоянным климатом, ограниченным количеством пищи и воды.

Теплое лето – благоприятно для некоторых пауков

Некоторые эксперты ранее также заявили, что 2025 год, вероятно, станет особенно напряженным для пауков в некоторых частях мира. Например, в Великобритании в нынешнем году было чрезвычайно жаркое лето, что привело к росту популяции паукообразных. Это обеспечило паукам большое количество пищи и лучшие условия для выживания и процветания популяции.

По словам преподавателя зоологии из Университета Дерби, доктора Дэвида Джи, все это привело к тому, что в этом году пауки созрели немного раньше. Ученые действительно наблюдают повышенную активность пауков как следствие успеха, достигнутого животными в начале вегетационного периода.

Самцы заняты поиском самок, а потому время от времени сталкиваются друг с другом, а порой и вытесняют друг друга с определенной территории. Эта возросшая конкуренция приводит к тому, что все больше пауков ведут кочевой образ жизни, и в наших домах разгорается своего рода война за территорию.

Отметим, что в некоторых районах США лето также выдалось особенно жарким и влажным, что способствовало активности паукообразных.

Почему не стоит убивать пауков в доме?

Исследования показали, что люди на самом деле не слишком способны защитить свои жилища от "домашних пауков". Эксперименты доказывают, что эффективность широко рекомендуемых натуральных репеллентов, таких как лимонное масло или конские каштаны, на самом деле не подтверждена.

Данные также указывают на то, что лишь 25 из 50 000 известных видов пауков на самом деле обладают ядом, способным вызвать заболевание у человека. Большинство из них безвредны и вряд ли причинят вам вред. Кроме того, пауки играют важную роль в борьбе с целым рядом настоящих вредителей, таких как мухи и комары.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили первого "настоящего паука" доисторической Германии.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.