Погані новини для арахнофобів: цієї осені прогнозують сплеск активності павукоподібних

У Європі та Північній Америці стартував сезон павуків — у цей період спостерігається незвичайний сплеск активності павукоподібних. Дослідники розповіли про домашніх павуків і пояснили, чому вони такі активні в цей період.

Для багатьох початок осені може асоціюватися із затишними пледами, лате з гарбузом і прянощами, а також улюблених светрів. Однак для арахнофобів справи йдуть трохи інакше. Відомо, що з кінця серпня до середини жовтня в Європі та Північній Америці, як правило, спостерігається помітний сплеск активності"домашніх павуків", пише IFLScience.

Що таке сезон павуків?

Наприкінці літа самці багатьох видів павуків нарешті досягають зрілості й вирушають на пошуки самок. Популяція "домашніх павуків" у цей час фактично не збільшується, але ці павукоподібні стають особливо активні, що сприяє збільшенню кількості спостережень.

Крім того, в цей період на вулиці ще недостатньо холодно, щоб щільно закривати двері, а тому восьминогі комахи можуть легко знайти спосіб проникнути на вашу територію. Зазначимо, що "домашній павук" — лише неформальний термін, але він зазвичай описує види з таких груп, як Tegenaria та Eratigena, що адаптувалися до життя в приміщеннях з постійним кліматом, обмеженою кількістю їжі та води.

Тепле літо — сприятливе для деяких павуків

Деякі експерти раніше також заявили, що 2025 рік, імовірно, стане особливо напруженим для павуків у деяких частинах світу. Наприклад, у Великій Британії нинішнього року було надзвичайно спекотне літо, що призвело до зростання популяції павукоподібних. Це забезпечило павукам велику кількість їжі та кращі умови для виживання і процвітання популяції.

За словами викладача зоології з Університету Дербі, доктора Девіда Джі, все це призвело до того, що цього року павуки дозріли трохи раніше. Вчені дійсно спостерігають підвищену активність павуків як наслідок успіху, досягнутого тваринами на початку вегетаційного періоду.

Самці зайняті пошуком самок, а тому час від часу стикаються один з одним, а часом і витісняють один одного з певної території. Ця збільшена конкуренція призводить до того, що все більше павуків ведуть кочовий спосіб життя, і в наших будинках розгорається свого роду війна за територію.

Зазначимо, що в деяких районах США літо також видалося особливо спекотним і вологим, що сприяло активності павукоподібних.

Чому не варто вбивати павуків у будинку?

Дослідження показали, що люди насправді не надто здатні захистити свої оселі від "домашніх павуків". Експерименти доводять, що ефективність широко рекомендованих натуральних репелентів, таких як лимонна олія або кінські каштани, насправді не підтверджена.

Дані також вказують на те, що лише 25 з 50 000 відомих видів павуків насправді мають отруту, здатну викликати захворювання у людини. Більшість із них нешкідливі та навряд чи заподіють вам шкоду. Крім того, павуки відіграють важливу роль у боротьбі з цілою низкою справжніх шкідників, таких як мухи й комарі.

