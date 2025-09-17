Разгадана тайна "инопланетной" личинки: почти 150 лет ученые выясняли, в кого она превращается

Впервые микроскопические личинки были обнаружены еще в 1880-х годах, но с тех пор ученым так и не удалось связать их с какой-либо взрослой особью. Похоже теперь, в новом исследовании, ученые смогли разгадать тайну того, в кого они превращаются.

Ученые годами ждут возможности найти жизнь на других планетах, но, на самом деле, люди до сих пор не знают всего о жизни на Земле. Одной из таких загадок являются плавающие ксеноморфные детеныши – микроскопические фасетотектанты, о которых ученым известно с 1880-х годов, пишет Science Alert.

Загадка странной личинки

Ученые знали о микроскопических фасетотектанах с 1880-годов, но до сих пор не могли связать личинку со взрослой особью. Это привело к предположениям, что фасектотектанты, похожие на инопланетян, могут иметь паразитическую фазу. Новое исследование ученых подтверждает это предположение.

По словам соавтора исследования, геномиста из Датского музея естественной истории Николаса Дрейера, они с коллегами собрали более 3000 этих крошечных детенышей, плавающих на поверхности океана у берегов Японии. В результате им удалось построить генетическое генеалогическое древо на основе РНК-белковых шаблонов ракообразных.

В результате ученым наконец-то удалось подтвердить, что фасетотектаны действительно родственны усоногим, но не являются близкородственными ни одному из других паразитических усоногих. По словам другого соавтора исследования, эколога Джеймса Бернота из Университета Коннектикута, результаты указывают на то, что фасетотектаны не так тесно связаны с паразитическими усоногими, как считалось ранее, но их крючковидное строение и реакция на гормон роста убедительно свидетельствуют об эндопаразитизме — образе жизни, который они ведут внутри живого хозяина.

Ученые также обнаружили, что фасетотектаны живут свободно на стадии мальков и заражают виды хозяев во взрослом возрасте – увы, ученые пока не знают, кого именно. Хотя мы обычно представляем себе усоногих как безобидных, малоподвижных маленьких комочков, которые любят прижиматься к камням и китам, некоторые виды предпочитают "присасываться" изнутри хозяев.

От мальков ракообразных (личинок Y-типа) до Y-науплиуса, Y-циприда и Y-псигона – последней известной червеобразной стадии. Длина каждой стадии составляет около 100 микрометров Фото: Niklas Dreyer

Как паразиты атакуют ракообразных

Например, исследования показали, что те, что растут внутри крабов, словно корни, кастрируют своих хозяев – в результате они теряют способность к размножению. Паразиты обманывают хозяев, заставляя их думать, что они беременны – в результате ракообразные заботятся о растущей массе. Но эта масса – лишь часть усоногого желудка, а вовсе не яйца хозяина. И даже если они заражают самца краба, самец становится феминизирующимся и начинает вести себя как беременная самка.

Предыдущие исследования уже показали, что под воздействием гормона линьки ракообразных фасетотекты вылупляются из своих экзоскелетов незащищенными существами, похожими на червей – точно такими же, как и усоногие ракообразные, паразитирующие на крабах.

Исследователи считают, что это пример конвергентной эволюции, когда давление эволюционного отбора формирует одинаковые физические или поведенческие особенности у видов, не являющихся прямыми потомками.

