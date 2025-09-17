Розгадано таємницю "інопланетної" личинки: майже 150 років учені з'ясовували, на кого вона перетворюється

Уперше мікроскопічні личинки були виявлені ще в 1880-х роках, але відтоді вченим так і не вдалося пов'язати їх з будь-якою дорослою особиною. Схоже тепер, у новому дослідженні, вчені змогли розгадати таємницю того, на кого вони перетворюються.

Науковці роками чекають можливості знайти життя на інших планетах, але насправді люди досі не знають усього про життя на Землі. Однією з таких загадок є ксеноморфні дитинчата, що плавають — мікроскопічні фасетотектанти, про які вченим відомо з 1880-х років, пише Science Alert.

Загадка дивної личинки

Учені знали про мікроскопічних фасетотектанів із 1880-років, але досі не могли пов'язати личинку з дорослою особиною. Це призвело до припущень, що фасектотектанти, схожі на інопланетян, можуть мати паразитичну фазу. Нове дослідження вчених підтверджує це припущення.

За словами співавтора дослідження, геноміста з Данського музею природної історії Ніколаса Дрейєра, вони з колегами зібрали понад 3000 цих крихітних дитинчат, які плавають на поверхні океану біля берегів Японії. У результаті їм вдалося побудувати генетичне генеалогічне древо на основі РНК-білкових шаблонів ракоподібних.

У результаті вченим нарешті вдалося підтвердити, що фасетотектани справді споріднені з вусоногими, але не є близькоспорідненими до жодного з інших паразитичних вусоногих. За словами іншого співавтора дослідження, еколога Джеймса Бернота з Університету Коннектикуту, результати вказують на те, що фасетотектани не так тісно пов'язані з паразитичними вусоногими, як вважали раніше, але їхня гачкоподібна будова та реакція на гормон росту переконливо свідчать про ендопаразитизм — спосіб життя, який вони ведуть усередині живого господаря.

Вчені також виявили, що фасетотектани живуть вільно на стадії мальків і заражають види господарів у дорослому віці — на жаль, вчені поки не знають, кого саме. Хоча ми зазвичай уявляємо собі вусоногих як нешкідливих, малорухомих маленьких грудочок, які люблять притискатися до каміння і китів, деякі види воліють "присмоктуватися" зсередини господарів.

Від мальків ракоподібних (личинок Y-типу) до Y-наупліуса, Y-циприда і Y-псигона — останньої відомої червоподібної стадії. Довжина кожної стадії становить близько 100 мікрометрів Фото: Niklas Dreyer

Як паразити атакують ракоподібних

Наприклад, дослідження показали, що ті, що ростуть усередині крабів, немов коріння, каструють своїх господарів — у результаті вони втрачають здатність до розмноження. Паразити обманюють господарів, змушуючи їх думати, що вони вагітні — унаслідок цього ракоподібні дбають про масу, що росте. Але ця маса — лише частина вусоногого шлунка, а зовсім не яйця господаря. І навіть якщо вони заражають самця краба, самець стає фемінізованим і починає поводитися як вагітна самка.

Попередні дослідження вже показали, що під впливом гормону линяння ракоподібних фасетотекти вилуплюються зі своїх екзоскелетів незахищеними істотами, схожими на черв'яків — такими самими, як і вусоногі ракоподібні, що паразитують на крабах.

Дослідники вважають, що це приклад конвергентної еволюції, коли тиск еволюційного добору формує однакові фізичні або поведінкові особливості у видів, які не є прямими нащадками.

