Доисторические украшения: 20 тысяч лет назад люди делали ожерелья из необычного материала

В пещерах Испании археологи нашли ожерелья из окаменелостей, датируемые верхним палеолитом. Эти украшения, некоторые из которых изготовлены именно из ископаемых моллюсков, свидетельствуют о сознательном выборе материалов, несмотря на то, что вблизи было много разных видов раковин.

Related video

Археологи, такие как Мария Анхелес Медина и ее коллеги, исследовали находки из Эль-Тесоро и Куэва-дель-Ойо-де-ла-Мина, где идентифицировали 26 фрагментов раковин в первом и 11 во втором, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В исследовании указано, что хотя залежи окаменелостей в регионе Малаги содержали 24 различных вида скафопод, доисторические люди отдавали предпочтение только двум: Paradentalium inaequale и Paradentalium sexangulum.

Некоторые ракушки из Хойо-де-ла-Мина датируются магдаленским периодом около 17 000 лет назад, тогда как ракушки из Эль-Тесоро относятся к более позднему неолиту. Подобные свидетельства также появились в Реклау-Вивер, месте, связанном с солютреанским периодом примерно 22 000 лет назад.

Скафоподы, обычно называемые бивнями, — это трубчатые морские моллюски, жившие в морях плиоцена между 5,3 и 3,6 миллионами лет назад. Окаменелые останки этих существ были распространены вдоль побережья Малаги, однако свидетельства показывают, что доисторические группы неоднократно собирали и модифицировали только два конкретных вида.

Многие образцы имели следы полировки, выдолбления и красной охры, что свидетельствует об их символическом или ритуальном значении. В Эль-Тесоро фрагменты даже были соединены между собой, образовав застежку, что является четким доказательством их использования в ожерельях.

Некоторые из древнейших примеров коллекционирования окаменелостей появляются в Африке, где трилобит был найден на месте обитания Homo sapiens, датируемого 65 000 лет назад.

В Испании деятельность неандертальцев также указывает на ранний интерес к окаменелостям, например, ракушки, найденные в пещере Прадо Варгас.

Важно

Древнее сельского хозяйства: зачем создали первую в мире керамику (фото)

Независимо от того, собирали ли их для украшений, ритуалов или просто из любопытства, эти находки показывают, что коллекционирование окаменелостей имеет гораздо более глубокую историю, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о редких артефактах, как раскопали в Турции. В одном из крупнейших поселений бронзового века археологи обнаружили 4500-летние идолы в форме людей.

А также мы рассказывали о необычной масляной лампе, обнаруженной в Нидерландах. Ей почти 1800 лет.