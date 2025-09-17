Доісторичні прикраси: 20 тисяч років тому люди робили намиста з незвичайного матеріалу

У печерах Іспанії археологи знайшли намиста зі скам'янілостей, що датуються верхнім палеолітом. Ці прикраси, деякі з яких виготовлені саме з викопних молюсків, свідчать про свідомий вибір матеріалів, попри те, що в поблизу було багато різних видів мушель.

Археологи, такі як Марія Анхелес Медіна та її колеги, дослідили знахідки з Ель-Тесоро та Куева-дель-Ойо-де-ла-Міна, де ідентифікували 26 фрагментів раковин в першому і 11 в другому, пише IFLScience.

У дослідженні зазначено, що хоча поклади скам'янілостей в регіоні Малаги містили 24 різних види скафопод, доісторичні люди віддавали перевагу лише двом: Paradentalium inaequale та Paradentalium sexangulum.

Деякі мушлі з Хойо-де-ла-Міна датуються магдаленським періодом близько 17 000 років тому, тоді як мушлі з Ель-Тесоро належать до пізнішого неоліту. Подібні свідчення також з'явилися в Реклау-Вівер, місці, пов'язаному з солютреанським періодом приблизно 22 000 років тому.

Скафоподи, яких зазвичай називають бивнями, — це трубчасті морські молюски, що жили в морях пліоцену між 5,3 і 3,6 мільйонами років тому. Скам'янілі останки цих істот були поширені вздовж узбережжя Малаги, проте свідчення показують, що доісторичні групи неодноразово збирали і модифікували лише два конкретні види.

Багато зразків мали сліди полірування, видовбування і червоної охри, що свідчить про їх символічне або ритуальне значення. В Ель-Тесоро фрагменти навіть були з'єднані між собою, утворивши застібку, що є чітким доказом їх використання в намистах.

Деякі з найдавніших прикладів колекціонування скам'янілостей з'являються в Африці, де трилобіт був знайдений на місці проживання Homo sapiens, що датується 65 000 років тому.

В Іспанії діяльність неандертальців також вказує на ранній інтерес до скам'янілостей, наприклад, мушлі, знайдені в печері Прадо Варгас.

Незалежно від того, чи їх збирали для прикрас, ритуалів або просто з цікавості, ці знахідки показують, що колекціонування скам'янілостей має набагато глибшу історію, ніж вважалося раніше.

А також ми розповідали про незвичайну масляну лампу, виявлену в Нідерландах. Їй майже 1800 років.