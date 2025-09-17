Нашли клад, но есть нюанс: археологическое открытие в Румынии

Археологи сообщили об обнаружении расплавленного клада в руинах дома римской эпохи, уничтоженного пожаром почти 1900 лет назад. Его нашли на западном побережье Черного моря в древнем городе Истрия.

По данным Национального музея истории Румынии, который руководил раскопками, исследователи обнаружили более 40 монет и несколько металлических украшений среди остатков некогда роскошной резиденции, пишет Live Science.

"Здание и археологические остатки внутри являются важными свидетельствами для реконструкции жизни древней крепости в период Принципата", — отметил музей в своем заявлении.

Металлы сплавились в огне, сохранив форму деревянной шкатулки, в которой они хранились. Несмотря на века коррозии, монеты в основном сохранили свою первоначальную круглую форму.

Истрия, основанная как греческая колония, а затем в I веке н. э. стала частью Римской империи, давно признана местом исключительной исторической ценности. В сожженном доме археологи обнаружили свидетельства богатства, включая известняковую брусчатку и окрашенные штукатурные стены, что свидетельствует о том, что клад принадлежал состоятельной семье.

Археологи также обнаружили керамические сосуды, фрагменты с надписями и предметы, изготовленные из бронзы, железа, стекла и камня.

Специалисты датируют эти артефакты II или III веком н. э., эпохой, известной как Принципат, когда власть в Риме была сосредоточена в руках одного императора, но при этом сохранялись республиканские традиции.

Артефакты, которые сейчас хранятся в Национальном историческом музее Румынии, проходят исследования, реставрацию и консервацию.

После завершения исследований они, как ожидается, предоставят ценную информацию о роли Истрии в римском мире и в конце концов будут выставлены на всеобщее обозрение.

