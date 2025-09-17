Знайшли скарб, але є нюанс: археологічне відкриття в Румунії

Археологи повідомили про виявлення розплавленого скарбу в руїнах будинку римської епохи, знищеного пожежею майже 1900 років тому. Його знайшли на західному узбережжі Чорного моря в стародавньому місті Істрія.

За даними Національного музею історії Румунії, який керував розкопками, дослідники виявили понад 40 монет і кілька металевих прикрас серед залишків колись розкішної резиденції, пише Live Science.

"Будівля та археологічні залишки всередині є важливими свідченнями для реконструкції життя стародавньої фортеці в період Принципату", — зазначив музей у своїй заяві.

Метали сплавилися в вогні, зберігши форму дерев'яної скриньки, в якій вони зберігалися. Попри століття корозії, монети в основному зберегли свою первісну круглу форму.

Істрія, заснована як грецька колонія, а потім у I столітті н. е. стала частиною Римської імперії, давно визнана місцем виняткової історичної цінності. У спаленому будинку археологи виявили свідчення багатства, включаючи вапнякову бруківку та пофарбовані штукатурні стіни, що свідчить про те, що скарб належав заможній родині.

Археологи також виявили керамічні посудини, фрагменти з написами та предмети, виготовлені з бронзи, заліза, скла та каменю.

Фахівці датують ці артефакти II або III століттям н. е., епохою, відомою як Принципат, коли влада в Римі була зосереджена в руках одного імператора, але при цьому зберігалися республіканські традиції.

Артефакти, які зараз зберігаються в Національному історичному музеї Румунії, проходять дослідження, реставрацію та консервацію.

Після завершення досліджень вони, як очікується, нададуть цінну інформацію про роль Істрії в римському світі і зрештою будуть виставлені на загальний огляд.

