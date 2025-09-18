Самый полный скелет динозавра в "шлеме" найден в Монголии: сохранились даже камни в желудке

В песках пустыни Гоби в Монголии обнаружена новая, превосходно сохранившаяся окаменелость, способная перевернуть наше понимание пахицефалозавров. Эти культовые динозавры широко известны своими толстыми костными куполами на макушке.

Недавно обнаруженный скелет, по словам ученых, принадлежал Zavacephale rinpoche – самому древнему из когда-либо найденных пахицефалозавров, а его возраст составлял не менее 108 миллионов лет, что на 14 миллионов лет превышает палеонтологическую летопись. Более того, экземпляр является самым полным скелетом своего рода из когда-либо найденных, пишет Science Alert.

Самый необычный скелет динозавра в мире

По словам соавтора исследования, палеонтолога Линдси Занно из Университета штата Северная Каролина, к выдающимся особенностям найденного скелета относятся невероятно сохранившийся череп, первый в истории образец лапы пахицефалозавра, камни в желудке, способствовавшие пищеварению, а также полный хвост с сухожилиями.

Пахицефалозавры — группа динозавров, обитавших преимущественно в позднем меловом периоде, примерно от 86 до 66 миллионов лет назад. Известно, что их сложные преимущественно в позднем меловом периоде, примерно от 86 до 66 миллионов лет назад. Их сложные головные украшения включали крупные, выступающие купола из утолщенных, сросшихся костей, а также костные рога и наросты. Предполагается, что эти элементы использовались животными для социальных и брачных целей.

Впрочем, ученые признают, что эти животные таят в себе множество тайн. Ископаемые останки пахицефалозавров редки, и большинство найденных на сегодняшний день образцов крайне неполны и, как правило, состоят лишь из части черепа.

Крошечный череп Завацефала Ринпоче Фото: Nature

Самый полный скелет пахицефалозавра

Завацефал был обнаружен в формации Хурен-Дух группой ученых под руководством палеонтолога Цогтбаатара Чинзорига из Монгольской академии наук. Команда сразу поняла, что наткнулась на нечто неожиданное.

Обнаруженный скелет был не совсем полным – у него отсутствовали некоторые части, в том числе: шея, большая часть позвоночника и части конечностей. Однако даже в таком состоянии находка является самым полным скелетом пахицефалозавра из когда-либо обнаруженных. Качество окаменения сохранившихся элементов скелета завацефала необычайно хорошее по сравнению с другими найденными образцами из того же места, такими как голотипы игуанодонтового динозавра Choyrodon и примитивного орнитомимозавра Harpymimus.

Кроме того, ученые отмечают, что череп завацефала прекрасно сохранился в трех измерениях. Предполагается, что такая исключительная сохранность является результатом процесса окаменения песчаника, в результате которого останки быстро погреблись в относительно мягком материале, смягчившим давление на кости.

Считается, что при жизни животное было небольшим: длиной всего около метра и весом около 5,85 килограмма. Ученым также удалось определить возраст динозавра на момент его смерти, изучая годичные кольца на костях конечностей – метод, который использовала команда в новом исследовании. Предполагается, что найденный скелет принадлежал молодым или подростком, однако его купольная часть головы была полностью сформирована.

Желудочные камни, или гастролиты, обнаруженные в желудке окаменелости Фото: Nature

Для чего динозавры использовали свои костные купола?

Исследователи все еще не слишком понимают, для чего именно динозавры использовали свои купола – для рукопашного боя или брачных танцев. Чтобы ответить на эти вопросы, ученые сосредоточились на выяснении того, в каком возрасте купол динозавров полностью формировался.

Ученые впервые смогли определить относительную стадию развития купола и остальной части скелета у одного животного. Команда исследовала швы внутри купола с помощью компьютерной томографии и сопоставила полученные данные с данными о росте, сохранившимися в костях конечностей. Ученые обнаружили, что Zavacephale был полностью вооружен для демонстрации своих способностей и соревнования со своими сородичами в подростковом возрасте.

Результаты исследования также показывают, что купол недавно обнаруженного динозавра состоял в основном из лобных костей, что представляет собой интересное отличие от более поздних видов, у которых купола охватывали большую часть черепа.

