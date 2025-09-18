Найповніший скелет динозавра в "шоломі" знайдено в Монголії: збереглося навіть каміння в шлунку

У пісках пустелі Гобі в Монголії виявлено нову, чудово збережену скам'янілість, здатну перевернути наше розуміння пахіцефалозаврів. Ці культові динозаври широко відомі своїми товстими кістковими куполами на маківці.

Нещодавно виявлений скелет, за словами вчених, належав Zavacephale rinpoche — найдавнішому з коли-небудь знайдених пахіцефалозаврів, а його вік становив щонайменше 108 мільйонів років, що на 14 мільйонів років перевищує палеонтологічний літопис. Ба більше, екземпляр є найповнішим скелетом свого роду з коли-небудь знайдених, пише Science Alert.

Найнезвичайніший скелет динозавра у світі

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Ліндсі Занно з Університету штату Північна Кароліна, до визначних особливостей знайденого скелета відносяться череп, що неймовірно зберігся, перший в історії зразок лапи пахіцефалозавра, каміння в шлунку, яке сприяло травленню, а також повний хвіст із сухожиллями.

Пахіцефалозаври — група динозаврів, що мешкали переважно в пізньому крейдяному періоді, приблизно від 86 до 66 мільйонів років тому. Відомо, що їхні складні головні прикраси переважно в пізньому крейдяному періоді, приблизно від 86 до 66 мільйонів років тому. Їхні складні головні прикраси включали великі куполи, що виступають, з потовщених, зрощених кісток, а також кісткові роги та нарости. Передбачається, що ці елементи використовувалися тваринами для соціальних і шлюбних цілей.

Утім, учені визнають, що ці тварини приховують у собі безліч таємниць. Викопні рештки пахіцефалозаврів рідкісні, і більшість знайдених сьогодні зразків вкрай неповні й, як правило, складаються лише з частини черепа.

Крихітний череп Завацефала Рінпоче Фото: vaccine-1

Найповніший скелет пахіцефалозавра

Завацефал був виявлений у формації Хурен-Дух групою вчених під керівництвом палеонтолога Цогтбаатара Чінзоріга з Монгольської академії наук. Команда відразу зрозуміла, що натрапила на щось несподіване.

Виявлений скелет був не зовсім повним — у нього були відсутні деякі частини, зокрема: шия, більша частина хребта і частини кінцівок. Однак навіть у такому стані знахідка є найповнішим скелетом пахіцефалозавра з коли-небудь виявлених. Якість скам'яніння збережених елементів скелета завацефала надзвичайно хороша порівняно з іншими знайденими зразками з того самого місця, такими як голотипи ігуанодонтового динозавра Choyrodon і примітивного орнітомімозавра Harpymimus.

Крім того, вчені зазначають, що череп завацефала чудово зберігся в трьох вимірах. Припускають, що таке виняткове збереження є результатом процесу скам'яніння піщаника, внаслідок якого рештки швидко поховалися у відносно м'якому матеріалі, що пом'якшило тиск на кістки.

Вважається, що за життя тварина була невеликою: завдовжки всього близько метра і вагою близько 5,85 кілограма. Ученим також вдалося визначити вік динозавра на момент його смерті, вивчаючи річні кільця на кістках кінцівок — метод, який використовувала команда в новому дослідженні. Передбачається, що знайдений скелет належав молодим або підлітком, проте його купольна частина голови була повністю сформована.

Шлункові камені, або гастроліти, виявлені в шлунку скам'янілості Фото: vaccine-1

Для чого динозаври використовували свої кісткові куполи?

Дослідники все ще не надто розуміють, для чого саме динозаври використовували свої куполи — для рукопашного бою чи шлюбних танців. Щоб відповісти на ці питання, вчені зосередилися на з'ясуванні того, в якому віці купол динозаврів повністю формувався.

Вчені вперше змогли визначити відносну стадію розвитку купола та іншої частини скелета в однієї тварини. Команда дослідила шви всередині купола за допомогою комп'ютерної томографії та зіставила отримані дані з даними про ріст, що збереглися в кістках кінцівок. Вчені виявили, що Zavacephale був повністю озброєний для демонстрації своїх здібностей і змагання зі своїми родичами в підлітковому віці.

Результати дослідження також показують, що купол нещодавно виявленого динозавра складався здебільшого з лобових кісток, що є цікавою відмінністю від пізніших видів, у яких куполи охоплювали більшу частину черепа.

