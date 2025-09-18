Брешь в защитном слое Земли восстанавливается: назван год, когда озоновая дыра полностью исчезнет

Наблюдения показывают, что благодаря науке озоновая дыра заживает и находится на пути к полному восстановлению в 21 веке. Если нынешняя политика останется неизменной, озоновая дыра, как считается, может полностью восстановиться.

В последние десятилетия озоновая дыра является предметом споров и обеспокоенности ученых. Последние данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) показывают, что озоновый слой сохраняет тенденцию к полному восстановлению в течение этого столетия благодаря научным достижениям и международным действиям – простыми словами, дыра над Антарктидой затягивается, пишет IFLScience.

Озоновая дыра над Антарктидой восстанавливается

Данные указывают на то, что в 2024 году озоновая дыра оказалась значительно меньше, чем в предыдущие годы. Отчасти это было обусловлено естественными атмосферными факторами, влияющими на межгодовые колебания. Однако в целом ситуация вписывается в общую тенденцию, свидетельствующую о долгосрочном восстановлении.

В глобальном масштабе уровень стратосферного озона в прошлом году был выше, чем в предыдущие годы. Над Антарктидой истощение озонового слоя, происходящее каждую весну, достигло своего пика 29 сентября, когда максимальный дефицит массы озона составил 46,1 миллиона тонн. Для сравнения, это меньше, чем у необычно больших озоновых дыр, зарегистрированных в период с 2020 по 2023 год, и значительно ниже среднего показателя 1990-2020 годы. Это свидетельствует о восстановлении озоновой дыры и восстановлении уровня озона.

Защитный слой Земли

Озоновый слой – область стратосферы на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью Земли, в которой концентрация озона выше, чем в других частях атмосферы. Известно, что этот слой помогает поглощать вредное ультрафиолетовое излучение Солнца, выступая в качестве невидимого щита для жизни на Земле.

Без этого слоя или при наличии в нем дыры, планета подверглась бы гораздо более сильной радиационной бомбардировке, что привело бы к повышению уровня заболеваемости раком кожи, катарактой и поражению иммунной системы, а также нарушению экосистем, особенно планктона, находящегося в основании океанической пищевой цепи.

Отметим, что впервые озоновая дыра была обнаружена в 1970-х и 1980-х годах. Выяснилось, что этот слой разрушается хлорфторуглеродами (ХФУ) – синтетическими газами, которые ранее широко использовались в аэрозольных баллончиках, растворителях и хладагентах. Как оказалось, попадая в атмосферу эти газы выделяют атомы хлора, которые катализируют распад молекул озона, создавая "дыру" в слое.

К счастью, мир объединился для решения этой проблемы. В 1987 году 197 стран и Европейский союз подписали Монреальский протокол, который предусматривал поэтапный отказ от ХФУ и меры предосторожности, позволившие впоследствии запретить озоноразрушающие вещества.

Сегодня, как считают ученые, озоновый слой демонстрирует восстановление и указывает на то, что прогресс возможен, когда страны прислушиваются к предостережениям науки. Если нынешняя политика останется неизменной, ожидается, что озоновый слой полностью восстановится примерно к 2066 году над Антарктикой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году во всем остальном мире.

