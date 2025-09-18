Пролом у захисному шарі Землі відновлюється: названо рік, коли озонова діра повністю зникне

Спостереження показують, що завдяки науці озонова діра загоюється і перебуває на шляху до повного відновлення у 21 столітті. Якщо нинішня політика залишиться незмінною, озонова діра, як вважається, може повністю відновитися.

Останніми десятиліттями озонова діра є предметом суперечок і стурбованості вчених. Останні дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) показують, що озоновий шар зберігає тенденцію до повного відновлення протягом цього століття завдяки науковим досягненням і міжнародним діям — простими словами, діра над Антарктидою затягується, пише IFLScience.

Озонова діра над Антарктидою відновлюється

Дані вказують на те, що 2024 року озонова діра виявилася значно меншою, ніж у попередні роки. Частково це було зумовлено природними атмосферними факторами, що впливають на міжрічні коливання. Однак загалом ситуація вписується в загальну тенденцію, що свідчить про довгострокове відновлення.

У глобальному масштабі рівень стратосферного озону минулого року був вищим, ніж у попередні роки. Над Антарктидою виснаження озонового шару, що відбувається щовесни, досягло свого піка 29 вересня, коли максимальний дефіцит маси озону склав 46,1 мільйона тонн. Для порівняння, це менше, ніж у незвично великих озонових дір, зареєстрованих у період з 2020 по 2023 рік, і значно нижче середнього показника 1990-2020 роки. Це свідчить про відновлення озонової діри та відновлення рівня озону.

Захисний шар Землі

Озоновий шар — область стратосфери на висоті від 15 до 30 кілометрів над поверхнею Землі, в якій концентрація озону вища, ніж в інших частинах атмосфери. Відомо, що цей шар допомагає поглинати шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця, виступаючи як невидимий щит для життя на Землі.

Без цього шару або за наявності в ньому дірки, планета піддалася б набагато сильнішому радіаційному бомбардуванню, що призвело б до підвищення рівня захворюваності на рак шкіри, катаракту та ураження імунної системи, а також до порушення екосистем, особливо планктону, який перебуває в основі океанічного харчового ланцюга.

Зазначимо, що вперше озонову діру було виявлено в 1970-х і 1980-х роках. З'ясувалося, що цей шар руйнується хлорфторвуглецями (ХФВ) — синтетичними газами, які раніше широко використовувалися в аерозольних балончиках, розчинниках і холодоагентах. Як виявилося, потрапляючи в атмосферу, ці гази виділяють атоми хлору, які каталізують розпад молекул озону, створюючи "дірку" в шарі.

На щастя, світ об'єднався для розв'язання цієї проблеми. У 1987 році 197 країн і Європейський союз підписали Монреальський протокол, який передбачав поетапну відмову від ХФВ і запобіжні заходи, що дали змогу згодом заборонити речовини, які руйнують озон.

Сьогодні, як вважають вчені, озоновий шар демонструє відновлення і вказує на те, що прогрес можливий, коли країни прислухаються до застережень науки. Якщо нинішня політика залишиться незмінною, очікується, що озоновий шар повністю відновиться приблизно до 2066 року над Антарктикою, до 2045 року над Арктикою і до 2040 року в усьому іншому світі.

