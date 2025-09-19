Как звучали неандертальцы: у ученых есть ответ

Долгое время было трудно определить не только внешний вид неандертальцев, но и то, как они звучали. Исследователи задавались вопросами, каким способом эти ранние люди общались, какое место их голоса занимают в эволюции человека и когда появилась речь.

Вопрос языка неандертальцев исследовался как в популярных СМИ, так и в научных исследованиях, пишет IFLScience.

Вокальный тренер Паци Роденбург работала с 3D-моделью голосового аппарата неандертальца и опиралась на такие особенности, как глубокая грудная клетка, тяжелый череп и широкая носовая полость. При применении к человеческой модели это давало эффектный, высокий, носовой звук.

Другие ученые подошли к этому вопросу через анатомические и генетические исследования. В 2021 году антропологи цифровым способом реконструировали черепа неандертальцев и пришли к выводу, что эти гоминиды были способны как производить, так и воспринимать речь на частотах от 4 до 5 кГц, что близко к частотам современных людей.

Лингвист Антонио Бенитес-Бурако предположил, что неандертальцы, вероятно, говорили на языках, похожих на наши, хотя, возможно, с менее сложной синтаксической структурой и меньшим количеством функциональных элементов.

Научное объяснение основывается на нескольких ключевых выводах. Неандертальцы имели мозг, похожий по размеру на мозг современных людей, хотя и другой формы, что свидетельствует о нейронной способности к речи. Их слуховой диапазон также соответствовал потребностям речевого общения, что указывает на то, что они были "настроены" на обработку разговорной речи.

Культурные свидетельства показывают, что неандертальцы были умными, эмоционально чувствительными и социально организованными, а все эти черты связаны с языковыми способностями. Некоторые ученые утверждают, что их язык, вероятно, был менее гибким, чем наш, но все равно способен к содержательному выражению.

Дискуссия о том, когда возник язык — 50 000 лет назад или более 2 миллионов лет назад — означает, что неандертальцы могли существовать как в среде, где структурированный язык только зарождался, так и во времена, когда язык уже был сформирован.

Понимание того, как общались неандертальцы, имеет важное значение, поскольку оно раскрывает их место в истории человечества. Они были далеко не примитивными ворчунами, а, вероятно, способны к речи, богатой эмоциями и социальным значением.

Независимо от того, были ли их голоса выше по тону или их грамматика была проще, доказательства свидетельствуют, что они разделяли с нами фундаментальную человеческую черту — язык, который заполняет пробел между прошлым и настоящим.

