Як звучали неандертальці: вчені мають відповідь

Довгий час було важко визначити не тільки зовнішній вигляд неандертальців, але й те, як вони звучали. Дослідники задавалися питаннями, яким способом ці ранні люди спілкувалися, яке місце їхні голоси займають в еволюції людини та коли з'явилася мова.

Питання мови неандертальців досліджувалося як у популярних ЗМІ, так і в наукових дослідженнях, пише IFLScience.

Вокальна тренерка Патсі Роденбург працювала з 3D-моделлю голосового апарату неандертальця і спиралася на такі особливості, як глибока грудна клітка, важкий череп і широка носова порожнина. При застосуванні до людської моделі це давало ефектний, високий, носовий звук.

Інші вчені підійшли до цього питання через анатомічні та генетичні дослідження. У 2021 році антропологи цифровим способом реконструювали черепи неандертальців і дійшли висновку, що ці гомініди були здатні як виробляти, так і сприймати мову на частотах від 4 до 5 кГц, що близько до частот сучасних людей.

Фото: Getty Images

Лінгвіст Антоніо Бенітес-Бурако припустив, що неандертальці, ймовірно, розмовляли мовами, схожими на наші, хоча, можливо, з менш складною синтаксичною структурою та меншою кількістю функціональних елементів.

Наукове пояснення ґрунтується на кількох ключових висновках. Неандертальці мали мозок, схожий за розміром на мозок сучасних людей, хоча й іншої форми, що свідчить про нейронну здатність до мови. Їхній слуховий діапазон також відповідав потребам мовного спілкування, що вказує на те, що вони були "налаштовані" на обробку розмовної мови.

Культурні свідчення показують, що неандертальці були розумними, емоційно чутливими та соціально організованими, а всі ці риси пов'язані з мовними здібностями. Деякі вчені стверджують, що їхня мова, ймовірно, була менш гнучкою, ніж наша, але все одно здатна до змістовного вираження.

Дискусія про те, коли виникла мова — 50 000 років тому чи понад 2 мільйони років тому — означає, що неандертальці могли існувати як в середовищі, де структурована мова тільки зароджувалася, так і в часи, коли мова вже була сформована.

Розуміння того, як спілкувалися неандертальці, має важливе значення, оскільки воно розкриває їхнє місце в історії людства. Вони були далеко не примітивними буркотунами, а, ймовірно, здатні до мовлення, багатого на емоції та соціальне значення.

Незалежно від того, чи їхні голоси були вищими за тоном, чи їхня граматика була простішою, докази свідчать, що вони поділяли з нами фундаментальну людську рису — мову, яка заповнює прогалину між минулим і сьогоденням.

