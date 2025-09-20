Быстрый не только, когда бежит: бразильский ягуар установил рекорд по плаванию

Ягуары считаются одними из самых крупных наземных хищников. Они быстро бегают и хорошо лазают по деревьям — но и в воде чувствуют себя вполне уверенно. В Бразилии ягуар смог проплыть дистанцию в шесть раз больше той, которую считали рекордной для этого вида.

В центральной Бразилии фотоловушки зафиксировали ягуара на материке в апреле 2020 года, а затем, в августе 2024 года, — уже на лесистом острове, пишет iflscience.com. Но, чтобы добраться до этого острова, животное должно было пересечь искусственное озеро.

Исследователи обнаружили два возможных маршрута, которыми ягуар мог переплыть водохранилище Серра-да-Меса. Первый вариант — это прямой заплыв на почти 2,5 километра, а второй — два более коротких заплыва длиной 1,06 км и 1,27 километра (в этом случае животное могло сделать остановку на островке посередине). В любом случае, исследователи пришли к выводу, что ягуар проплыл по меньшей мере 1,27 километра. А это почти в шесть раз превышает предыдущее известное самое длинное расстояние, которое переплывали животные этого вида.

Как отмечает издание, другие крупные кошки — например, львы — также способны совершать впечатляющие заплывы через большие реки. Когда экологическое давление достаточно сильное, эти хищники могут преодолевать большие водоемы, объясняют ученые.

Кстати, ягуары — это самые большие хищные кошки Южной Америки, однако они потеряли около 50 процентов своего первоначального ареала обитания от юго-запада Соединенных Штатов до Аргентины. Для выживания ягуары нуждаются в больших территориях для расселения, чтобы сохранить генетическое разнообразие и предотвратить инбридинг (скрещивание близкородственных организмов).

Стоит заметить также, что, хотя ягуары и считаются хорошими пловцами, их возможности в воде все еще недостаточно изучены, и лишь отдельные данные свидетельствуют о том, что они могут проплывать дистанцию в 200 метров.

