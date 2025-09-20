Швидкий не лише, коли біжить: бразильський ягуар поставив рекорд з плавання

Ягуари вважаються одними з найбільших наземних хижаків. Вони швидко бігають та добре лазять по деревах – але і в воді почуваються цілком впевнено. У Бразилії ягуар спромігся пропливти дистанцію в шість разів більшу за таку, яку вважали рекордною для цього виду.

У центральній Бразилії фотопастки зафіксували ягуара на материку у квітні 2020 року, а потім, у серпні 2024 року, – вже на лісистому острові, пише iflscience.com. Але, щоб дістатися цього острову, тварина мала перетнути штучне озеро.

Дослідники виявили два можливі маршрути, якими ягуар міг переплисти водосховище Серра-да-Меса. Перший варіант – це прямий заплив на майже 2,5 кілометри, а другий –два коротші запливи довжиною 1,06 км та 1,27 кілометра (у цьому випадку тварина могла зробити зупинку на острівці посередині). У будь-якому випадку, дослідники дійшли висновку, що ягуар проплив щонайменше 1,27 кілометра. А це майже в шість разів перевищує попередню відому найдовшу відстань, яку перепливали тварини цього виду.

Як зауважує видання, інші великі кішки – як-от леви – також здатні здійснювати вражаючі запливи через великі річки. Коли екологічний тиск достатньо сильний, ці хижаки можуть долати великі водойми, пояснюють вчені.

До речі, ягуари – це найбільші хижі кішки Південної Америки, проте вони втратили близько 50 відсотків свого початкового ареалу проживання від південного заходу Сполучених Штатів до Аргентини. Для виживання ягуари потребують великих територій для розселення, щоб зберегти генетичне різноманіття та запобігти інбридингу (схрещуванню близькоспоріднених організмів).

Варто зауважити також, що, хоча ягуари і вважаються за хороших плавців, їхні можливості у воді все ще недостатньо вивчені, і лише окремі дані свідчать про те, що вони можуть пропливати дистанцію у 200 метрів.

