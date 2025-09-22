В Восточной Африке бесследно исчезли 700 000 мигрирующих гну: куда они подевались

Новое исследование обнаружило, что половина мигрирующих гну неожиданно исчезла. Ранее численность популяции составляла около 1,3 миллиона, но сегодня их насчитали всего около 600 000.

Более половины популяции гну в Серенгети, как показывает новое исследование, исчезли без вести. Ученые использовали модель на основе искусственного интеллекта и результаты оказались неожиданными: в этой части Восточной Африки численность популяции животных составила менее 600 000 – предыдущая оценка насчитывала около 1,3 миллиона особей, пишет IFLScience.

Такое сокращение численность животных поднимает ряд важных вопросов: действительно ли популяция гну резко сократилась; могли ли животные переместиться; ошибается ли искусственный интеллект или предыдущие оценки были неверны?

Популяция мигрирующих гну

Ежегодно стада гну мигрируют по экосистеме Серенгети-Мара по часовой стрелке – в процессе к ним присоединяются зебры и антилопы, спасаясь от голодных хищников, таких как львы, гиены и крокодилы. В течение последних 50 лет ученые отслеживали перемещения животных и подсчитывали численность популяций с помощью самолетов и аэрофотосъемки.

Некоторые стада фотографировались во время миграции, а затем ученые использовали статистические модели для подсчета животных в необследованных регионах. В новом исследовании ученые попробовали нечто новое: спутники и искусственный интеллект.

Исчезновение 700 000 гну

В ходе исследования ученые использовали две мощные модели глубокого обучения на более чем 70 000 изображений гну, научив искусственный интеллект распознавать животных. Далее команда протестировала систему на спутниковых снимках высокого разрешения Национального заповедника Масаи-Мара в Кении и Танзании, сделанных спутниками WorldView-2 и WorldView-3 компании Maxar в период с августа 2022 года по август 2023 года.

Модели показали, что в 2022 году численность гну составила от 324 202 до 337 926 особей, а в 2023 году – от 502 917 до 533 137 особей. Для сравнения, это минимум на 700 000 меньше предыдущих оценок в 1,3 миллиона особей, которые оставались стабильными за последние 50 лет.

Более того, авторы нового исследования считают, что результаты нового исследования, вероятно, могут быть завышены, так как ИИ моет путать гну с зебрами.

Куда подевались гну?

По словам автора исследования, доктора Айлы Дюпорж из Оксфордского и Принстонского университетов, огромная разница между традиционными методами и новыми результатами поднимает множество вопросов о том, куда же на самом деле пропали гну. Команда также утверждает, что данные GPS-слежения показывают, что во время обследования территорий большая часть животных находились в пределах этой зоны.

Некоторые особи действительно могли быть скрыты за деревьями, однако маловероятно, что такое большое количество, которое могло бы покрыть разницу в наблюдениях. С другой стороны, команда считает, что более низкая численность не обязательно означает, что популяция гну резко сократилась в последние годы. Предполагается, что животные могли скорректировать свои миграционные пути.

Известно, что расширение сельскохозяйственных угодий, развитие инфраструктуры и установка ограждений нарушают вековые маршруты этих животных, кочующих по равнинам. Между тем, изменение климата меняет сезонный режим выпадения осадков, тем самым меняя сроки и маршруты их ежегодных миграций.

