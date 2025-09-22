У Східній Африці безслідно зникли 700 000 мігруючих гну: куди вони поділися

Нове дослідження виявило, що половина гну, які мігрують, несподівано зникла. Раніше чисельність популяції становила близько 1,3 мільйона, але сьогодні їх нарахували всього близько 600 000.

Понад половина популяції гну в Серенгеті, як показує нове дослідження, зникли безвісти. Вчені використовували модель на основі штучного інтелекту, і результати виявилися несподіваними: у цій частині Східної Африки чисельність популяції тварин становила менше ніж 600 000 — попередня оцінка налічувала близько 1,3 мільйона особин, пише IFLScience.

Таке скорочення чисельності тварин порушує низку важливих запитань: чи справді популяція гну різко скоротилася; чи могли тварини переміститися; чи помиляється штучний інтелект, чи попередні оцінки були хибними?

Популяція гну, що мігрують

Щорічно стада гну мігрують екосистемою Серенгеті-Мара за годинниковою стрілкою — у процесі до них приєднуються зебри та антилопи, рятуючись від голодних хижаків, таких як леви, гієни та крокодили. Протягом останніх 50 років учені відстежували переміщення тварин і підраховували чисельність популяцій за допомогою літаків та аерофотозйомки.

Деякі стада фотографувалися під час міграції, а потім учені використовували статистичні моделі для підрахунку тварин у необстежених регіонах. У новому дослідженні вчені спробували щось нове: супутники і штучний інтелект.

Зникнення 700 000 гну

Під час дослідження вчені використовували дві потужні моделі глибокого навчання на більш ніж 70 000 зображень гну, навчивши штучний інтелект розпізнавати тварин. Далі команда протестувала систему на супутникових знімках з високою роздільною здатністю Національного заповідника Масаї-Мара в Кенії та Танзанії, зроблених супутниками WorldView-2 і WorldView-3 компанії Maxar у період із серпня 2022 року по серпень 2023 року.

Моделі показали, що у 2022 році чисельність гну становила від 324 202 до 337 926 особин, а у 2023 році — від 502 917 до 533 137 особин. Для порівняння, це щонайменше на 700 000 менше від попередніх оцінок у 1,3 мільйона особин, які залишалися стабільними за останні 50 років.

Ба більше, автори нового дослідження вважають, що результати нового дослідження, ймовірно, можуть бути завищені, оскільки ШІ може плутати гну із зебрами.

Куди поділися гну?

За словами авторки дослідження, докторки Айли Дюпорж з Оксфордського і Принстонського університетів, величезна різниця між традиційними методами й новими результатами порушує безліч запитань щодо того, куди ж насправді зникли гну. Команда також стверджує, що дані GPS-стеження показують, що під час обстеження територій більша частина тварин перебували в межах цієї зони.

Деякі особини справді могли бути сховані за деревами, проте малоймовірно, що така велика кількість, яка могла б покрити різницю в спостереженнях. З іншого боку, команда вважає, що нижча чисельність не обов'язково означає, що популяція гну різко скоротилася в останні роки. Передбачається, що тварини могли скоригувати свої міграційні шляхи.

Відомо, що розширення сільськогосподарських угідь, розвиток інфраструктури та встановлення огорож порушують віковічні маршрути цих тварин, які кочують рівнинами. Тим часом зміна клімату змінює сезонний режим випадання опадів, тим самим змінюючи терміни та маршрути їхніх щорічних міграцій.

