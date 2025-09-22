Пустынные ящерицы то и дело чихают солью: если животные прекратят, они умрут

Исследователи рассказали о необычном способе пустынных ящериц выживать в суровых условиях пустынь Северной Америки. Оказалось животные чихают солью, чтобы защитить себя от смертельного обезвоживания.

Related video

В новом ролике сотрудник Бостонского музея поделился закулисным видео очистки стекол вольера чакуоллы Рокки от соплей. Рокки – пустынная ящерица, обитающая в пустынях Северной Америки, а ныне живущая в музее. На видео видна белая масса, которую сотрудники убирают со стенок вольера, но, по словам исследователей, это не обычная носовая слизь, как можно было бы предположить, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ящерицы, чихающие солью

По словам ученых, когда чакуолла "пыхтит", она чихает солью. Если бы эти крупные ящерицы не делали этого, они, вероятно, попросту умерли бы от обезвоживания в пустынях Северной Америки.

Эти особенно соленые "сопли" также известны как "сналт" и содержат соли гидрокарбоната калия и натрия, которые высыхают в виде кристаллов. Именно поэтому у этого вида часто можно заметить белый налет вокруг ноздрей – следы от недавнего чихания.

Любопытно, что без этой слизистой оболочки крупные ящерицы вполне могли бы испытать "передозировку" солью. Дело в том, что питание чакуоллы в пустыне в основном состоит из соленых растений и она редко пьет воду – большую часть жидкости рептилии получают из пищи. В результате у представителей этого вида развились специальные железы, которые фильтруют соль из тела, выводя излишки через нос, тем самым предотвращая обезвоживание.

Не единственный вид, чихающий солью

Известно, что некоторые другие виды ящериц с похожим соленым рационом также брызгают солью, например, морские игуаны на Галапагосских островах, которые питаются водорослями, и мангровые вараны, способные пить соленую воду.

С другой стороны чакуолла не живет вблизи побережья: эти ящерицы обитают в каменистых пустынных местообитаниях, таких как Долина Смерти – одно из самых жарких мест на планете. И все же чакуоллы не боятся жары: зимой они впадают в спячку и наиболее активны днем, когда летняя температура может достигать 49 °C.

При угрозе со стороны хищников чакуолла опорожняет легкие, распластывается и заползает в узкие расщелины. Выдувая легкие обратно, ящерица практически не дает хищнику шанса ее вытащить.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые наконец-то выяснили, зачем ящерицы носят на голове пузырьки воздуха.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли предка большинства современных пресмыкающихся.