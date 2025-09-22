Пустельні ящірки раз у раз чхають сіллю: якщо тварини припинять, вони помруть

Дослідники розповіли про незвичайний спосіб пустельних ящірок виживати у суворих умовах пустель Північної Америки. Виявилося, тварини чхають сіллю, щоб захистити себе від смертельного зневоднення.

Related video

У новому ролику співробітник Бостонського музею поділився залаштунковим відео очищення скла вольєра чакуолли Рокі від соплів. Рокі — пустельна ящірка, що мешкає в пустелях Північної Америки, а нині живе в музеї. На відео видно білу масу, яку співробітники прибирають зі стінок вольєра, але, за словами дослідників, це не звичайний носовий слиз, як можна було б припустити, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ящірки, які чхають сіллю

За словами вчених, коли чакуолла "пихкає", вона чхає сіллю. Якби ці великі ящірки не робили цього, вони, ймовірно, просто померли б від зневоднення в пустелях Північної Америки.

Ці особливо солоні "соплі" також відомі як "сналт" і містять солі гідрокарбонату калію та натрію, які висихають у вигляді кристалів. Саме тому в цього виду часто можна помітити білий наліт навколо ніздрів — сліди від недавнього чхання.

Цікаво, що без цієї слизової оболонки великі ящірки цілком могли б зазнати "передозування" сіллю. Річ у тім, що харчування чакуолли в пустелі здебільшого складається з солоних рослин, і вона рідко п'є воду — більшу частину рідини рептилії отримують з їжі. У результаті у представників цього виду розвинулися спеціальні залози, які фільтрують сіль із тіла, виводячи надлишки через ніс, тим самим запобігаючи зневодненню.

Не єдиний вид, що чхає сіллю

Відомо, що деякі інші види ящірок зі схожим солоним раціоном також бризкають сіллю, наприклад, морські ігуани на Галапагоських островах, що харчуються водоростями, і мангрові варани, здатні пити солону воду.

З іншого боку, чакуолла не мешкає поблизу узбережжя: ці ящірки мешкають у кам'янистих пустельних місцезростаннях, таких як Долина Смерті — одне з найспекотніших місць на планеті. І все ж чакуолли не бояться спеки: взимку вони впадають у сплячку і найактивніші вдень, коли літня температура може досягати 49 °C.

У разі загрози з боку хижаків чакуолла спорожняє легені, розпластується і заповзає у вузькі ущелини. Видуваючи легені назад, ящірка практично не дає хижакові шансу її витягнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені нарешті з'ясували, навіщо ящірки носять на голові бульбашки повітря.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли предка більшості сучасних плазунів.