Не упоминается ни в каких текстах: ученые раскопали таинственный храм на севере Турции (фото)

Археологи обнаружили 2600-летний храм, о котором ничего не было известно ранее. Монументальное святилище из зеленого вулканического туфа не упоминалось в классических текстах, поэтому ученым пришлось воссоздавать его историю на основе самих руин.

Во время раскопок на Олуз-Гьоюк вблизи Амасии команда под руководством профессора доктора Шевкета Дьонмеза из Стамбульского университета обнаружила святилище, посвященное анатолийской богине-матери Кубабе, пишет Arkeonews.

Раскопки, длившиеся почти два десятилетия, обнаружили алтари, священную камеру и символический культовый камень.

"Ни один античный автор никогда не упоминал о святилище Кубабы в Олуз-Гьоюк. Однако мы стоим перед огромным, загадочным религиозным сооружением в анатолийской степи", — пояснил Дьонмез.

Фото: İHA

Сооружение датируется фригийским периодом между VIII и VI веками до н. э. Кубаба, главное божество храма, позже повлияла на образ Кибелы, богини-матери этого региона.

Необычность этого открытия заключается в том, что оно полностью отсутствует в трудах Геродота и Страбона, несмотря на то, что Страбон родился в Амасии. Исследователи предполагают, что храм, возможно, поддерживал мощный местный культ, который остался вне широкого исторического нарратива.

Геоархеологические исследования показали, что святилище построено из зеленоватых туфовых блоков, добытых в Догантепе, расположенном примерно в 10 километрах. По словам астрогеолога доктора Эрсина Кайгисаза, камень был выбран за его цвет, легкость в формировании и транспортабельность.

Почти 90 процентов монументальных зданий в Олуз-Гьоюк были построены из этого же материала, что было как символическим, так и практическим выбором для поселения.

Само поселение Олуз-Гьоюк имеет историю, достигающую 6500 лет, со слоями заселения от халколита до персидского периода. Раскопки обнаружили укрепления, складские здания, ритуальные зоны и жилые помещения, что свидетельствует о политическом и духовном значении этого места.

Расположенное между Центральной Анатолией, Черноморским регионом и Месопотамией, поселение стало центром, где пересекались культурные традиции. Монументальное святилище Кубабы отражает это сочетание, возвышая местную богиню в рамках особой религиозной традиции.

Раскопки являются частью программы Турции "Наследие для будущего", поддерживаемой Министерством культуры и туризма.

Для города Амасия, который давно известен своим османским наследием и ролью в Королевстве Понт, эта находка является еще одной культурной достопримечательностью. Исследователи ожидают, что это место привлечет как научный интерес, так и туризм, связанный с наследием.

Храм в Олуз-Гьоюк является не просто региональной находкой — он предлагает редкий взгляд на религию железного века, выходящий за пределы рассказов о Греции и Месопотамии.

Археологи считают, что по мере продолжения раскопок могут появиться новые доказательства, но уже сейчас это святилище меняет представление о древней вере и идентичности в этой части мира.

