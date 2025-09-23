Не згадується у жодних текстах: вчені розкопали таємничий храм на півночі Туреччини (фото)

Археологи виявили 2600-річний храм, про який нічого не було відомо раніше. Монументальне святилище з зеленого вулканічного туфу не згадувалося в класичних текстах, тому вчені мусили відтворювати його історію на основі самих руїн.

Під час розкопок на Олуз-Гьоюк поблизу Амасії команда під керівництвом професора доктора Шевкета Дьонмеза зі Стамбульського університету виявила святилище, присвячене анатолійській богині-матері Кубабі, пише Arkeonews.

Розкопки, що тривали майже два десятиліття, виявили вівтарі, священну камеру та символічний культовий камінь.

"Жоден античний автор ніколи не згадував про святилище Кубаби в Олуз-Гьоюк. Проте ми стоїмо перед величезною, загадковою релігійною спорудою в анатолійському степу", — пояснив Дьонмез.

Фото: İHA

Споруда датується фрігійським періодом між VIII і VI століттями до н. е. Кубаба, головне божество храму, пізніше вплинула на образ Кібели, богині-матері цього регіону.

Незвичайність цього відкриття полягає в тому, що воно повністю відсутнє в працях Геродота і Страбона, попри те, що Страбон народився в Амасії. Дослідники припускають, що храм, можливо, підтримував потужний місцевий культ, який залишився поза широким історичним наративом.

Геоархеологічні дослідження показали, що святилище побудовано з зеленуватих туфових блоків, видобутих у Догантепе, розташованому приблизно за 10 кілометрів. За словами астрогеолога доктора Ерсіна Кайгісаза, камінь був обраний за його колір, легкість у формуванні та транспортабельність.

Майже 90 відсотків монументальних будівель в Олуз-Гьоюк були побудовані з цього ж матеріалу, що було як символічним, так і практичним вибором для поселення.

Саме поселення Олуз-Гьоюк має історію, що сягає 6500 років, з шарами заселення від халколіту до перського періоду. Розкопки виявили укріплення, складські будівлі, ритуальні зони та житлові приміщення, що свідчить про політичне та духовне значення цього місця.

Розташоване між Центральною Анатолією, Чорноморським регіоном та Месопотамією, поселення стало центром, де перетиналися культурні традиції. Монументальне святилище Кубаби відображає це поєднання, підносячи місцеву богиню в рамках особливої релігійної традиції.

Розкопки є частиною програми Туреччини "Спадщина для майбутнього", що підтримується Міністерством культури і туризму.

Для міста Амасія, яке давно відоме своєю османською спадщиною та роллю в Королівстві Понт, ця знахідка є ще однією культурною пам'яткою. Дослідники очікують, що це місце приверне як науковий інтерес, так і туризм, пов'язаний зі спадщиною.

Храм в Олуз-Гьоюк є не просто регіональною знахідкою — він пропонує рідкісний погляд на релігію залізної доби, що виходить за межі розповідей про Грецію та Месопотамію.

Археологи вважають, що в міру продовження розкопок можуть з'явитися нові докази, але вже зараз це святилище змінює уявлення про давню віру та ідентичність у цій частині світу.

