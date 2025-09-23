Тихий океан вновь лихорадит: огромная "капля", терроризирующая все живое, готова вернуться

Ученые наблюдают за тем, что происходит в северной части Тихого океана, и фиксируют признаки возвращения огромной “капли”, способной уничтожить все живое. Необычные условия теперь простираются от побережья США до Японии.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и так же, как суша, подвержен изменениям климата планеты. Ранее ученые сообщали о появлении огромной "капли" в Тихом океане – повторяющейся тихоокеанской морской волны тепла. Ранее она отступила, но теперь ученые считают, что гигантская волна тепла похоже возвращается вновь, пишет IFLScience.

Необычные условия теперь наблюдаются в северной части Тихого океана и простираются от побережья США до Японии. Это плохие новости для пищевых цепей в Тихом океане и прибрежных зонах: от планктона до морских птиц. Ученые считают, что некоторые факторы указывают на возвращение "капли".

Огромная "капля" тепла в океане

В августе 2025 года, как показывают наблюдения, средняя температуры поверхности моря между 60 градусами южной и 60 градусами северной широты достигла 20,82°C. Это стало третьим самым высоким показателем за месяц с начала наблюдений. Согласно данным Службы по изменению климата Copernicus, этот показатель был всего на 0,16°C ниже рекордного значения августа 2023 года.

Тогда большая часть северной части Тихого океана представляла собой горячую точку с обширными участками океана, температура которых была значительно выше средней, а в некоторых районах и вовсе были побиты исторические рекорды.

Некоторые считают, что это может быть признаком того, что терроризирующее влияние "капли" продолжается. Более того, ожидается, что на этот раз влияние может быть еще более масштабным, чем прежде, охватив, по предварительным оценкам, около 8000 километров от оконечностей Аляски до Японии.

Аномалия температуры приземного воздуха для бореального лета с июня по август 2025 года по сравнению со средним показателем за 1991–2020 годы: обратите внимание на красное пятно над северной частью Тихого океана Фото: Copernicus Climate Change Service

Почему "капля" появляется в Тихом океане?

"Капля" – бурлящий массив теплой воды в северной части Тихого океана. Этот массив воды действует как морская тепловая волна, а температура в районе может быть на 2,5-5,5°C выше, чем обычно в любое время года.

Причиной появления "капли", по словам ученых, является сочетание повышения температуры воздуха, изменения скорости, направления и продолжительности ветра, а также постоянного скопления теплой воды вдоль экватора, известного как явление Эль-Ниньо. Эта теплая масса воды считается аномалией – фактически, ранее ученые не наблюдали ничего подобного в климатических данных с тех пор, как климатологи начали собирать данные в регионе.

Впервые "капля" была замечена в Тихом океане в конце 2013 года, когда она протянулась более чем на 1600 километров в северной части Тихого океана и достигала почти 100 метров в глубину. В период с 2013 по 2018 год "капля" распалась на три отдельных массива:

в Беринговом море;

у побережья Калифорнии и Мексики;

вдоль берегов Канады, Вашингтона и Орегона.

В 2019 году ученые зарегистрировали очередной всплеск температуры в Тихом океане – некоторые окрестили его "капля 2.0". Теперь, в этом году, ученые фиксируют новую странную тепловую волну в тихом океане. Более того, данные указывают на то, что она распространилась дальше по северной части Тихого океана, охватив территорию от Алеутских островов Аляски до побережья Восточной Азии.

Последствия возвращения "капли" в Тихий океан

По словам ученых, если "капля" действительно вернулся, эта плохая новость для жизни в океане. Холодная, богатая питательными веществами вода стимулирует рост планктона — микроорганизмов, составляющих основу морской пищевой цепи. Однако теплая вода подавляет питательные вещества и кислород, в результате чего цепочка разрушается.

Предполагается, что последствия новой тепловой волны на самом деле могут стать катастрофическими. Данные указывают, что тепловые волны 2014 и 2016 годов привели к гибели до 4 миллионов морских птиц – это стало крупнейшим вымиранием вида в современной истории. Что касается 2025 года, пока неясно, каковы могут быть долгосрочные последствия для погодных условий в Тихоокеанском регионе.

