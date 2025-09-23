Тихий океан знову лихоманить: величезна "крапля", що тероризує все живе, готова повернутися

Учені спостерігають за тим, що відбувається в північній частині Тихого океану, і фіксують ознаки повернення величезної "краплі", здатної знищити все живе. Незвичайні умови тепер простягаються від узбережжя США до Японії.

Океан покриває більшу частину поверхні планети й так само як суша, схильний до змін клімату планети. Раніше вчені повідомляли про появу величезної "краплі" в Тихому океані — повторюваної тихоокеанської морської хвилі тепла. Раніше вона відступила, але тепер вчені вважають, що гігантська хвиля тепла схоже повертається знову, пише IFLScience.

Незвичайні умови тепер спостерігаються в північній частині Тихого океану і простягаються від узбережжя США до Японії. Це погані новини для харчових ланцюгів у Тихому океані та прибережних зонах: від планктону до морських птахів. Вчені вважають, що деякі чинники вказують на повернення "краплі".

Величезна "крапля" тепла в океані

У серпні 2025 року, як свідчать спостереження, середня температура поверхні моря між 60 градусами південної та 60 градусами північної широти досягла 20,82°C. Це стало третім найвищим показником за місяць від початку спостережень. Згідно з даними Служби зі зміни клімату Copernicus, цей показник був лише на 0,16°C нижчим за рекордне значення серпня 2023 року.

Тоді більша частина північної частини Тихого океану була гарячою точкою з великими ділянками океану, температура яких була значно вищою за середню, а в деяких районах і зовсім були побиті історичні рекорди.

Дехто вважає, що це може бути ознакою того, що тероризуючий вплив "краплі" триває. Ба більше, очікується, що цього разу вплив може бути ще масштабнішим, ніж раніше, охопивши, за попередніми оцінками, близько 8000 кілометрів від країв Аляски до Японії.

Аномалія температури приземного повітря для бореального літа з червня по серпень 2025 року порівняно із середнім показником за 1991-2020 роки: зверніть увагу на червону пляму над північною частиною Тихого океану Фото: Copernicus Climate Change Service

Чому "крапля" з'являється в Тихому океані?

"Крапля" — бурливий масив теплої води в північній частині Тихого океану. Цей масив води діє як морська теплова хвиля, а температура в районі може бути на 2,5-5,5°C вищою, ніж зазвичай у будь-яку пору року.

Причиною появи "краплі", за словами вчених, є поєднання підвищення температури повітря, зміни швидкості, напряму і тривалості вітру, а також постійного скупчення теплої води вздовж екватора, відомого як явище Ель-Ніньйо. Ця тепла маса води вважається аномалією — фактично, раніше вчені не спостерігали нічого подібного в кліматичних даних відтоді, як кліматологи почали збирати дані в регіоні.

Уперше "краплю" помітили в Тихому океані наприкінці 2013 року, коли вона простяглася більш ніж на 1600 кілометрів у північній частині Тихого океану і досягала майже 100 метрів у глибину. У період з 2013 по 2018 рік "крапля" розпалася на три окремі масиви:

у Беринговому морі;

біля узбережжя Каліфорнії та Мексики;

уздовж берегів Канади, Вашингтона й Орегону.

У 2019 році вчені зареєстрували черговий сплеск температури в Тихому океані — дехто охрестив його "крапля 2.0". Тепер, цього року, вчені фіксують нову дивну теплову хвилю в Тихому океані. Ба більше, дані вказують на те, що вона поширилася далі північною частиною Тихого океану, охопивши територію від Алеутських островів Аляски до узбережжя Східної Азії.

Наслідки повернення "краплі" в Тихий океан

За словами вчених, якщо "крапля" справді повернулася, ця погана новина для життя в океані. Холодна, багата поживними речовинами вода стимулює ріст планктону — мікроорганізмів, що складають основу морського харчового ланцюга. Однак тепла вода пригнічує поживні речовини та кисень, унаслідок чого ланцюжок руйнується.

Передбачається, що наслідки нової теплової хвилі насправді можуть стати катастрофічними. Дані вказують, що теплові хвилі 2014 і 2016 років призвели до загибелі до 4 мільйонів морських птахів — це стало найбільшим вимиранням виду в сучасній історії. Що стосується 2025 року, поки незрозуміло, якими можуть бути довгострокові наслідки для погодних умов у Тихоокеанському регіоні.

