История первой фотографии: как солнечный свет навсегда изменил историю науки и искусства (фото)

Двести лет назад в маленькой французской деревне изобретатель Нисефор Ньепс сделал первую в истории фотографию. С помощью самодельного устройства ему удалось зафиксировать изображение непосредственно от солнечного света, что стало началом фотографии, какой мы ее знаем.

Нисефор Ньепс в 1826 году поместил оловянную пластину, покрытую иудейским битумом, в темную коробку на подоконнике своего дома в Сен-Лу-де-Варен. После многочасовой экспозиции он получил изображение, известное как "Вид из окна в Ле Гра", пишет IFLScience.

Ученый описал свой метод как "гелиографию" или "рисование солнцем". По свидетельствам, Ниепс позже поделился этой техникой с ботаническим иллюстратором Франсисом Бауэром, который поощрил его представить ее в Лондоне. Однако Королевское общество в то время не проявило к ней особого интереса.

Метод Ньепса базировался на затвердевании битума под воздействием света. После промывки пластины лавандовым маслом и нефтью оставались лишь освещенные участки, на которых виднелись слабые очертания крыш, деревьев и дымоходов.

Его подход возник в результате экспериментов с литографией, популярной техникой печати во Франции XIX века. Сотрудничество, которое он позже начал с Луи Дагером, в конце концов привело к созданию дагеротипа, фотографического процесса, который получил широкое признание к 1839 году.

Ньепс так и не дожил до успеха фотографии, поскольку умер в 1833 году. На протяжении многих лет его вклад оставался в тени славы Дагера, хотя сейчас обоих мужчин считают основоположниками этого вида искусства.

