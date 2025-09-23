Історія першої фотографії: як сонячне світло назавжди змінило історію науки і мистецтва (фото)

Двісті років тому в маленькому французькому селі винахідник Нісефор Ньєпс зробив першу в історії фотографію. За допомогою саморобного пристрою йому вдалося зафіксувати зображення безпосередньо від сонячного світла, що стало початком фотографії, якою ми її знаємо.

Нісефор Ньєпс у 1826 році помістив олов'яну пластину, покриту юдейським бітумом, у темну коробку на підвіконні свого будинку в Сен-Лу-де-Варен. Після багатогодинної експозиції він отримав зображення, відоме як "Вид з вікна в Ле Гра", пише IFLScience.

Вчений описав свій метод як "геліографію" або "малювання сонцем". За свідченнями, Ніепс пізніше поділився цією технікою з ботанічним ілюстратором Франсісом Бауером, який заохотив його представити її в Лондоні. Проте Королівське товариство на той час не виявило до неї особливого інтересу.

Вчений описав свій метод як "геліографію" або "малювання сонцем" Фото: Public Domain

Метод Ньєпса базувався на затвердінні бітуму під впливом світла. Після промивання пластини лавандовою олією і нафтою залишалися лише освітлені ділянки, на яких виднілися слабкі обриси дахів, дерев і димарів.

Його підхід виник у результаті експериментів з літографією, популярною технікою друку у Франції XIX століття. Співпраця, яку він пізніше розпочав з Луї Дагером, зрештою привела до створення дагеротипу, фотографічного процесу, який набув широкого визнання до 1839 року.

Ньєпс так і не дожив до успіху фотографії, оскільки помер у 1833 році. Впродовж багатьох років його внесок залишався в тіні слави Дагера, хоча зараз обох чоловіків вважають основоположниками цього виду мистецтва.

