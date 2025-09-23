Рождение сверхновой: поэма арабского поэта засвидетельствовала появление звезды в 1181 году
Ученые обнаружили, что арабская средневековая поэма описывает небесное явление, наблюдаемое в XII веке. Исследователи утверждают, что стихи, которые когда-то связывали с выравниванием планет, на самом деле описывают сверхновую 1181 года.
Исследование освещает творчество Ибн Сана аль-Мулка, поэта, который воспевал султана Салах ад-Дина Юсуфа ибн Айюба (Саладина) в тексте, который долгое время считался ссылкой на планетарное соединение, пишет IFLScience.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Ученые, такие как Дж. Г. Фишер из Мюнстерского университета, теперь утверждают, что образы больше соответствуют внезапному появлению яркой звезды, что согласуется с записями китайских и японских астрономов, которые сообщали о "гостевой звезде" между 1181 и 1182 годами.
"Благодаря вашей справедливости, теперь даже звезд на небе стало больше", — провозглашает одно из стихотворений, размещая новую звезду в центре начальных строк поэмы.
Понимание того, была ли эта звезда новой или сверхновой, веками было вызовом для астрономов. Открытие остатков сверхновой в созвездии Кассиопеи около десяти лет назад снова вызвало интерес, а описание в стихотворении яркой точки в том, что арабские ученые называли "Крашеной рукой", подкрепляет гипотезу о ее необычайной яркости.
Если звезда затмевала самые яркие звезды Кассиопеи, она могла соперничать по яркости с Сатурном, что согласуется с тогдашними японскими сообщениями.
Эти выводы имеют важное значение, поскольку сверхновые типа Ia, подобные той, что, как считается, произошла в 1181 году, играют центральную роль в измерении космической экспансии. Древние описания таких взрывов редки, и большинство сохранившихся описаний происходят из Восточной Азии.Важно
Обнаружение дополнительных наблюдений на Ближнем Востоке не только обогащает исторические записи, но и помогает современной астрофизике.
Хотя поэтические похвалы правителей, таких как Саладин, часто были преувеличенными, в этом случае они могут сохранять подлинные астрономические детали, превращая лесть в неожиданный источник научных доказательств.
Ранее Фокус писал о 20-летней тайне, связанной с артефактом из Крыма. Ученые смогли идентифицировать находку.
Также мы рассказывали о том, какие тайные надписи скрывал древний артефакт майя. Это открытие поднимает новые вопросы о том, как майя фиксировали время и включала ли их система письма не только иероглифы.