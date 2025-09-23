Рождение сверхновой: поэма арабского поэта засвидетельствовала появление звезды в 1181 году

Ученые обнаружили, что арабская средневековая поэма описывает небесное явление, наблюдаемое в XII веке. Исследователи утверждают, что стихи, которые когда-то связывали с выравниванием планет, на самом деле описывают сверхновую 1181 года.

Исследование освещает творчество Ибн Сана аль-Мулка, поэта, который воспевал султана Салах ад-Дина Юсуфа ибн Айюба (Саладина) в тексте, который долгое время считался ссылкой на планетарное соединение, пишет IFLScience.

Ученые, такие как Дж. Г. Фишер из Мюнстерского университета, теперь утверждают, что образы больше соответствуют внезапному появлению яркой звезды, что согласуется с записями китайских и японских астрономов, которые сообщали о "гостевой звезде" между 1181 и 1182 годами.

"Благодаря вашей справедливости, теперь даже звезд на небе стало больше", — провозглашает одно из стихотворений, размещая новую звезду в центре начальных строк поэмы.

Понимание того, была ли эта звезда новой или сверхновой, веками было вызовом для астрономов. Открытие остатков сверхновой в созвездии Кассиопеи около десяти лет назад снова вызвало интерес, а описание в стихотворении яркой точки в том, что арабские ученые называли "Крашеной рукой", подкрепляет гипотезу о ее необычайной яркости.

Если звезда затмевала самые яркие звезды Кассиопеи, она могла соперничать по яркости с Сатурном, что согласуется с тогдашними японскими сообщениями.

Эти выводы имеют важное значение, поскольку сверхновые типа Ia, подобные той, что, как считается, произошла в 1181 году, играют центральную роль в измерении космической экспансии. Древние описания таких взрывов редки, и большинство сохранившихся описаний происходят из Восточной Азии.

Обнаружение дополнительных наблюдений на Ближнем Востоке не только обогащает исторические записи, но и помогает современной астрофизике.

Хотя поэтические похвалы правителей, таких как Саладин, часто были преувеличенными, в этом случае они могут сохранять подлинные астрономические детали, превращая лесть в неожиданный источник научных доказательств.

