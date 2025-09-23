Народження наднової: поема арабського поета засвідчила появу зірки у 1181 році

Учені виявили, що арабська середньовічна поема описує небесне явище, спостережуване в XII столітті. Дослідники стверджують, що вірші, які колись пов'язували з вирівнюванням планет, насправді описують наднову 1181 року.

Related video

Дослідження висвітлює творчість Ібн Сана аль-Мулка, поета, який оспівував султана Салах ад-Діна Юсуфа ібн Айюба (Саладіна) у тексті, який довгий час вважався посиланням на планетарне з'єднання, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені, такі як Дж. Г. Фішер з Мюнстерського університету, тепер стверджують, що образи більше відповідають раптовій появі яскравої зорі, що узгоджується із записами китайських і японських астрономів, які повідомляли про "гостьову зірку" між 1181 і 1182 роками.

"Завдяки вашій справедливості, тепер навіть зірок на небі стало більше", — проголошує один із віршів, розміщуючи нову зірку в центрі початкових рядків поеми.

Розуміння того, чи була ця зірка новою або надновою, століттями було викликом для астрономів. Відкриття залишків наднової в сузір'ї Кассіопеї близько десяти років тому знову викликало інтерес, а опис у вірші яскравої точки в тому, що арабські вчені називали "Фарбованою рукою", підкріплює гіпотезу про її надзвичайну яскравість.

Якщо зірка затьмарювала найяскравіші зірки Кассіопеї, вона могла змагатися за яскравістю з Сатурном, що узгоджується з тогочасними японськими повідомленнями.

Ці висновки мають важливе значення, оскільки наднові типу Ia, подібні до тієї, що, як вважається, сталася в 1181 році, відіграють центральну роль у вимірюванні космічної експансії. Стародавні описи таких вибухів рідкісні, і більшість збережених описів походять зі Східної Азії.

Важливо

Таких знахідок ще не було: в Іраку відкопали 6-метрову ассирійську скульптуру (фото)

Виявлення додаткових спостережень на Близькому Сході не тільки збагачує історичні записи, але й допомагає сучасній астрофізиці.

Хоча поетичні похвали правителів, таких як Саладін, часто були перебільшеними, в цьому випадку вони можуть зберігати справжні астрономічні деталі, перетворюючи лестощі на несподіване джерело наукових доказів.

Раніше Фокус писав про 20-річну таємницю, пов'язано з артефактом із Криму. Вчені змогли ідентифікувати знахідку.

Також ми розповідали про те, які таємні написи приховував древній артефакт мая. Це відкриття порушує нові питання про те, як мая фіксували час і чи включала їхня система письма не тільки ієрогліфи.