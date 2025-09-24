90% человечества будет уничтожено: Землю ждет цунами, климатический хаос и массовое вымирание

Эксперт по космической погоде вынес мрачное предупреждение: наша планета может оказаться на грани геомагнитной катастрофы, способной уничтожить большинство людей. Основной причиной называют то, что магнитные полюса Земли приближаются к катастрофе.

Основатель Space Weather News, эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон рассказал, что быстрый сдвиг магнитный полюс, потенциально спровоцированный солнечной "микрновой", может привести к цунами, климатическому хаосу и массовому вымиранию. В результате этой геомагнитной катастрофы, как ожидается, будет уничтожено до 90% населения планеты, пишет Daily Mail.

Близится геомагнитная катастрофа

Теория "микрновой" предполагает солнечный взрыв, вызывающий сдвиг полюсов, и не находит поддержки у большинства. Однако Дэвидсон настаивает на том, что лежащий в основе геомагнитный цикл – "непробиваемая научная основа".

Эксперт уверяет, что это событие, близкое к вымиранию, уже здесь – человечество буквально находится в эпицентре. Он также подчеркивает, что цикл происходит примерно каждые 6000 лет, а более серьезные события – каждые 12 000 лет.

Магнитное поле Земли – щит, защищающий человечество от солнечной и космической радиации. Однако данные указывают, что с 19 века оно уже ослабло на 15% — это делает нас уязвимыми для разрушительных солнечных бурь. Северный и Южный магнитные полюса стремительно сталкиваются в Бенгальском заливе, а полярные сияния, когда-то редкие в низких широтах, теперь появляются 15–20 раз всего за несколько лет, сигнализируя о разрушении щита.

По словам Дэвидсона, все, чего ожидает человечество, на самом деле, происходит сейчас. Простыми словами, мы не просто ожидаем этого события, оно происходит, и это большая угроза. Геологические данные указывают, что на планете уже давно назрела катастрофа, способная ввергнуть человечество в новые "Темные века". Эксперт предупреждает, что геомагнитная катастрофа может произойти в ближайшие 10-25 лет – на это указывает ослабление поля и ускорение движения полюсов.

Разрушительное солнечное событие

Разрушительное солнечное событие звучит как нечто из области научной фантастики, однако ранее наша планета уже переживала его в 1859 году, известное как событие Кэррингтона. Исследователи считают, что это была самая мощная геомагнитная буря из когда-либо зарегистрированных и привела к сбоям в работе телеграфных систем – операторы получали удары током, провода загорались, а сообщения передавались по беспроводной связи.

Если солнечная буря такого масштаба произошла бы сегодня, она бы вывела из строя электросети, нарушила бы водоснабжение, снабжение продовольствием, сельское хозяйство с использованием GPS-навигации и работу экстренных служб.

Дэвидсон прогнозирует, что уже через три дня на заправках не останется бензина, а в магазинах не будет еды. Более того, в течение нескольких месяцев погибнет около 90% населения Земли. По мнению эксперта, такое катастрофическое событие объясняется ослаблением поля естественными изменениями в потоках расплавленного железа во внешнем земном ядре, которые генерируют магнитное поле посредством процесса, известного как геодинамо.

Отметим, что колебание Лашампа, произошедшее 41 000 лет назад, привело к снижению магнитного поля до 5-10%, что вызвало истощение озонового слоя, климатические изменения и массовую гибель людей, о чем свидетельствуют окаменелости и слои вулканического пепла. Последнее подобное событие произошло около 6000 лет назад и получило название "событие Ноя" и оставило магнитные следы на керамических изделиях из Колумбии, Кореи и России, что совпадает с нашей современной хронологией.

Что происходит сегодня?

Последние данные указывают, что сегодняшнее движение полюсов ускоряется: Северный полюс движется в сторону Сибири со скоростью 40–60 км в год, тогда как исторически сложилось так, что Южный полюс дрейфует в сторону Индийского океана. Южно-Атлантическая аномалия, растущая слабая точка над Бразилией, нарушает работу спутников и сигнализирует о нестабильности ядра, позволяя большему количеству космического излучения достигать Земли.

По словам Дэвидсона, эффект "защиты" проявляется в виде участившихся полярных сияний, которые раньше наблюдались от одного до трех раз в десятилетие на низких широтах. Эксперты также отмечают, что всего за пару лет количество таких событий возросло от 1-3 раз в десятилетие к 15-20.

