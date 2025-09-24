90% людства буде знищено: на Землю чекає цунамі, кліматичний хаос і масове вимирання

Експерт із космічної погоди виніс похмуре попередження: наша планета може опинитися на межі геомагнітної катастрофи, здатної знищити більшість людей. Основною причиною називають те, що магнітні полюси Землі наближаються до катастрофи.

Related video

Засновник Space Weather News, експерт із космічної погоди Бен Девідсон розповів, що швидкий зсув магнітного полюса, потенційно спровокований сонячною "мікрновою", може призвести до цунамі, кліматичного хаосу і масового вимирання. У результаті цієї геомагнітної катастрофи, як очікується, буде знищено до 90% населення планети, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наближається геомагнітна катастрофа

Теорія "мікрнової" припускає сонячний вибух, що спричиняє зсув полюсів, і не знаходить підтримки у більшості. Однак Девідсон наполягає на тому, що геомагнітний цикл, який лежить в основі, — "непробивна наукова основа".

Експерт запевняє, що ця подія, близька до вимирання, вже тут — людство буквально перебуває в епіцентрі. Він також підкреслює, що цикл відбувається приблизно кожні 6000 років, а більш серйозні події — кожні 12 000 років.

Магнітне поле Землі — щит, що захищає людство від сонячної та космічної радіації. Однак дані вказують, що з 19 століття воно вже ослабло на 15% — це робить нас вразливими для руйнівних сонячних бур. Північний і Південний магнітні полюси стрімко зіштовхуються в Бенгальській затоці, а полярні сяйва, колись рідкісні в низьких широтах, тепер з'являються 15-20 разів лише за кілька років, сигналізуючи про руйнування щита.

За словами Девідсона, все, чого очікує людство насправді відбувається зараз. Простими словами, ми не просто очікуємо цієї події, вона відбувається, і це велика загроза. Геологічні дані вказують, що на планеті вже давно назріла катастрофа, здатна ввергнути людство в нові "Темні віки". Експерт попереджає, що геомагнітна катастрофа може статися в найближчі 10-25 років — на це вказує ослаблення поля і прискорення руху полюсів.

Руйнівна сонячна подія

Руйнівна сонячна подія звучить як щось із царини наукової фантастики, проте раніше наша планета вже переживала її 1859 року, відому як подія Керрінгтона. Дослідники вважають, що це була найпотужніша геомагнітна буря з будь-коли зареєстрованих і призвела до збоїв у роботі телеграфних систем — оператори отримували удари струмом, дроти спалахували, а повідомлення передавалися бездротовим зв'язком.

Якщо сонячна буря такого масштабу сталася б сьогодні, вона б вивела з ладу електромережі, порушила б водопостачання, постачання продовольства, сільське господарство з використанням GPS-навігації та роботу екстрених служб.

Девідсон прогнозує, що вже через три дні на заправках не залишиться бензину, а в магазинах не буде їжі. Ба більше, протягом кількох місяців загине близько 90% населення Землі. На думку експерта, така катастрофічна подія пояснюється ослабленням поля природними змінами в потоках розплавленого заліза в зовнішньому земному ядрі, які генерують магнітне поле за допомогою процесу, відомого як геодинамо.

Зазначимо, що коливання Лашампа, яке сталося 41 000 років тому, призвело до зниження магнітного поля до 5-10%, що спричинило виснаження озонового шару, кліматичні зміни та масову загибель людей, про що свідчать скам'янілості та шари вулканічного попелу. Остання подібна подія сталася близько 6000 років тому й отримала назву "подія Ноя" та залишила магнітні сліди на керамічних виробах із Колумбії, Кореї та Росії, що збігається з нашою сучасною хронологією.

Що відбувається сьогодні?

Останні дані вказують, що сьогоднішній рух полюсів прискорюється: Північний полюс рухається в бік Сибіру зі швидкістю 40-60 км на рік, тоді як історично склалося так, що Південний полюс дрейфує в бік Індійського океану. Південно-Атлантична аномалія, слабка точка над Бразилією, що зростає, порушує роботу супутників і сигналізує про нестабільність ядра, дозволяючи більшій кількості космічного випромінювання досягати Землі.

За словами Девідсона, ефект "захисту" проявляється у вигляді почастішання полярних сяйв, які раніше спостерігалися від одного до трьох разів на десятиліття на низьких широтах. Експерти також зазначають, що всього за кілька років кількість таких подій зросла від 1-3 разів на десятиліття до 15-20.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найсильніше магнітне поле у Всесвіті виявлено на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що положення Північного магнітного полюса Землі змінилося.