На Аляске ищут самого толстого медведя: кому удастся набрать большую массу в преддверии спячки

Ежегодно на Аляске проводят конкурс на самого толстого мишку в сезоне – пользователи со всего мира могут наблюдать за тем, как животные ловят лосося, накапливая запасы жира на зиму. Когда этот процесс завершится, ученые подсчитают голоса и выберут самого толстого мишку в мире.

На Аляске стартовала неделя толстого медведя – исследователи ожидают, что этой осенью конкуренция будет очень жесткой. Чтобы пройти отбор, бурые медведи Аляски (Ursus arctos) должны быть замечены за ловлей нерки на реке Брукс в конце лета или начале осени – пользователи по фото и видео выберут самого упитанного из животных, пишет Science Alert.

Чтобы победить, медведи должны завоевать любовь и восхищение всего мира. По словам исследователей турнир, проводимый Национальны парком Катмай, также призван определить медведя, который лучше всего олицетворяет уверенность и успех.

Как известно, с конца июня, животные лакомятся неркой и будут продолжать делать это до конца миграции лосося в конце октября. За зиму, пока медведи впадают в спячку, они могут потерять треть своего веса, поэтому важно набрать как можно больше жира в преддверии спячки. Исследования показывают, что ежегодно к концу лета, началу осени, некоторые медведи на этой реке весят более 544 килограммов.

Отметим, что неделя "Толстого медведя" впервые была проведена почти 10 лет назад, когда на реке Брукс, одном из самых благополучных мест обитания нерки в мире, были установлены камеры прямой трансляции. Изначально исследователи разместили их там, чтобы наблюдать за отдельными бурыми медведями, выживающими благодаря постоянному притоку пищи.

Статистика указывает, что сегодня уже проголосовали боле миллиона человек из более чем 100 стран. В последние два года лидером этих гонок набора веса считалась самка бурого медведя, оп имени Гейзер. Она также стала первой медведцей-матерью, когда-либо завоевавшей этот титул. Пользователи описывают ее как очень осторожную мать, которая точно знает, где стоит ловить рыбу, чтобы не столкнуться с конкурентами.

Еще одним претендентом на звание самого толстого медведя Алсяки является Чанк – самец, который весит более 544 килограммов. Этим летом, по словам ученых, животное сломало челюсть, что впоследствии помешало ему продуктивно накапливать жир перед спячкой. По словам ученых, увы, сломанная челюсть приносит дискомфорт животному, который продлится всю жизнь – медведь не сможет восстановиться.

Еще одним лидером является медведь по имени 602. Он один из самых частых гостей реки, и в интернете его прозвали "поплавком" за его привычку дремать в воде.

