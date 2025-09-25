На Алясці шукають найтовстішого ведмедя: кому вдасться набрати велику масу напередодні сплячки

Щороку на Алясці проводять конкурс на найтовстішого ведмедика в сезоні — користувачі з усього світу можуть спостерігати за тим, як тварини ловлять лосося, накопичуючи запаси жиру на зиму. Коли цей процес завершиться, вчені підрахують голоси й оберуть найтовстішого ведмедика у світі.

Related video

На Алясці стартував тиждень товстого ведмедя — дослідники очікують, що цієї осені конкуренція буде дуже жорсткою. Щоб пройти відбір, бурі ведмеді Аляски (Ursus arctos) повинні бути помічені за ловом нерки на річці Брукс наприкінці літа або на початку осені — користувачі за фото і відео виберуть найгострішу з тварин, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб перемогти, ведмеді повинні завоювати любов і захоплення всього світу. За словами дослідників турнір, що проводиться Національним парком Катмай, також покликаний визначити ведмедя, який найкраще уособлює впевненість і успіх.

Як відомо, з кінця червня, тварини ласують неркою і продовжуватимуть робити це до кінця міграції лосося наприкінці жовтня. За зиму, поки ведмеді впадають у сплячку, вони можуть втратити третину своєї ваги, тому важливо набрати якомога більше жиру напередодні сплячки. Дослідження показують, що щорічно до кінця літа, початку осені, деякі ведмеді на цій річці важать понад 544 кілограми.

Зазначимо, що тиждень "Товстого ведмедя" вперше було проведено майже 10 років тому, коли на річці Брукс, одному з найблагополучніших місць проживання нерки у світі, було встановлено камери прямої трансляції. Спочатку дослідники розмістили їх там, щоб спостерігати за окремими бурими ведмедями, які виживають завдяки постійному припливу їжі.

Статистика вказує, що сьогодні вже проголосували понад мільйон людей із понад 100 країн. В останні два роки лідером цих перегонів набору ваги вважалася самка бурого ведмедя, оп імені Гейзер. Вона також стала першою ведмедицею-матір'ю, яка коли-небудь завоювала цей титул. Користувачі описують її як дуже обережну матір, яка точно знає, де варто ловити рибу, щоб не зіткнутися з конкурентами.

Ще одним претендентом на звання найтовстішого ведмедя Алсяки є Чанк — самець, який важить понад 544 кілограми. Цього літа, за словами вчених, тварина зламала щелепу, що згодом завадило їй продуктивно накопичувати жир перед сплячкою. За словами вчених, на жаль, зламана щелепа приносить дискомфорт тварині, який триватиме все життя — ведмідь не зможе відновитися.

Ще одним лідером є ведмідь на ім'я 602. Він один із найчастіших гостей річки, і в інтернеті його прозвали "поплавком" за його звичку дрімати у воді.

Нагадаємо, раніше ми писали про найвразливішого ведмедика на планеті: вчені назвали його, і це зовсім не полярний.

Раніше Фокус писав про те, що одна з найрідкісніших тварин у світі подолала 160 км у пошуку води.