"Исключительная находка": в Испании обнаружили римский артефакт конца II века до н.э. (фото)

На юге Испании археологи обнаружили необычный артефакт, который проливает свет на повседневную жизнь почти 1700 лет назад. Во время раскопок в Баэне эксперты нашли редкую шарнирную терракотовую куклу.

Поврежденный артефакт нашли в археологическом парке Торрепаредонес в Баэне, Кордова, где исследователи под руководством Хосе Антонио Морены проводили раскопки восточных бань, пишет Arkeonews.

Рядом с туловищем куклы археологи нашли фрагменты правой ноги, левой стопы и другой фрагмент конечности. Морена объяснил, что артефакт обнаружили на большой свалке, которая образовалась после того, как бани были заброшены в конце II века н. э.

"Это исключительные находки, поскольку примеры шарнирных кукол в Испании чрезвычайно редки", — отметил ученый.

Фото: J.A. Morena López

Терракотовые игрушки занимали особое место в римской культуре. Ремесленники создавали как фигурки для ритуального использования, так и для детей. Хотя куклы из кости и слоновой кости были распространены среди состоятельных семей, терракотовые версии были более доступными.

Некоторые из них имели подвижные суставы, что позволяло детям имитировать взрослую жизнь через игру. Кукла из парка Торрепаредонес особенно важна, поскольку большинство известных образцов с Иберийского полуострова происходят из похоронных контекстов, тогда как эта была выброшена в бытовых условиях.

Находки на месте раскопок не ограничились куклой. Также ученые нашли миниатюрную терракотовую театральную маску, которая, вероятно, использовалась как игрушка. Кроме того, фрагменты керамики, стекла, монет и костей животных раскрыли аспекты быта и практики утилизации отходов.

Эти предметы помогают понять Торрепаредонес как процветающий римский город, когда-то известный как Итуци Виртус Юлий, в котором были форум, святилища, некрополи и большие бани.

Важность терракотовой куклы заключается в ее редкости и человеческой перспективе, которую она предоставляет римской истории. Дети часто остаются без внимания в археологических рассказах, однако эта находка раскрывает их присутствие в повседневной жизни.

Фрагменты куклы передадут в коллекцию в Торрепаредонесе, где они будут напоминать о том, что детство, творчество и простые игрушки были неотъемлемой частью древнего общества.

