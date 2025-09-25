"Виняткова знахідка": в Іспанії виявили римський артефакт кінця II століття до н. е. (фото)

На півдні Іспанії археологи виявили незвичайний артефакт, який проливає світло на повсякденне життя майже 1700 років тому. Під час розкопок в Баені експерти знайшли рідкісну шарнірну теракотову ляльку.

Related video

Пошкоджений артефакт знайшли в археологічному парку Торрепаредонес в Баені, Кордова, де дослідники під керівництвом Хосе Антоніо Морени проводили розкопки східних лазень, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Поряд з тулубом ляльки археологи знайшли фрагменти правої ноги, лівої стопи та інший фрагмент кінцівки. Морена пояснив, що артефакт виявили на великому сміттєзвалищі, яке утворилося після того, як лазні були покинуті в кінці II століття н. е.

"Це виняткові знахідки, оскільки приклади шарнірних ляльок в Іспанії надзвичайно рідкісні", — зазначив вчений.

Фото: J.A. Morena López

Теракотові іграшки займали особливе місце в римській культурі. Ремісники створювали як фігурки для ритуального використання, так і для дітей. Хоча ляльки з кістки та слонової кістки були поширені серед заможних сімей, теракотові версії були більш доступними.

Деякі з них мали рухомі суглоби, що дозволяло дітям імітувати доросле життя через гру. Лялька з парку Торрепаредонес є особливо важливою, оскільки більшість відомих зразків з Іберійського півострова походять з похоронних контекстів, тоді як ця була викинута в побутових умовах.

Знахідки на місці розкопок не обмежилися лялькою. Такожвчені знйшли мініатюрну теракотову театральну маску, яка, ймовірно, використовувалася як іграшка. Крім того, фрагменти кераміки, скла, монет і кісток тварин розкрили аспекти побуту та практики утилізації відходів.

Ці предмети допомагають зрозуміти Торрепаредонес як процвітаюче римське місто, колись відоме як Ітуці Віртус Юлія, в якому були форум, святилища, некрополі та великі лазні.

Важливість теракотової ляльки полягає в її рідкісності та людській перспективі, яку вона надає римській історії. Діти часто залишаються поза увагою в археологічних розповідях, проте ця знахідка розкриває їхню присутність у повсякденному житті.

Важливо

Останній секрет Клеопатри: археологи наблизились до розгадки таємниці поховання цариці (фото)

Фрагменти ляльки передадуть до колекції в Торрепаредонесі, де вони будуть нагадувати про те, що дитинство, творчість і прості іграшки були невіддільною частиною стародавнього суспільства.

Раніше Фокус писав про давні хетські архіви, які виявили в Туреччині. Дослідники розкопали чимало артефактів, зокрема 56 клинописних табличок та 22 відбитки печаток.

Також ми розповідали про бурштин зі скам'янілістю динозавра. У ньому збереглася частина хвоста, якій майже 100 мільйонів років.