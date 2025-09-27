Порождение столкновения черных дыр: найдена "кротовая нора" в другую вселенную

Шесть лет назад ученые зафиксировали значительные колебания пространства-времени. Ученые теперь считают, что это событие связано с образованием червоточины из другой вселенной.

Related video

В 2019 году гравитационно-волновые обсерватории LIGO и Virgo зафиксировали значительные колебания пространства-времени. Это событие получило название GW190521 и, как полагают ученые, стало результатом столкновения двух черных дыр. Однако теперь группа исследователей из Китайской академии наук предложила гораздо более неожиданное объяснение, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследование еще не рецензировано, но предполагает, что LIGO и Virgo зафиксировали сигналы столкновения черных дыр за пределами нашей вселенной. По словам авторов исследования, в своей работе они изучили возможность интерпретации GW190521 как эха, порожденного "кротовой норой", образовавшейся в результате столкновения черных дыр в другой вселенной.

Авторы исследования считают, что приборы фактически зафиксировали эхо столкновения черных дыр в другой вселенной, причем настолько мощное, что оно открыло временную "кротовую нору" в нашу Вселенную.

Ученые признают, что научное сообщество склоняется к стандартной модели слияния двойных черных дыр. Однако этого недостаточно, чтобы исключить возможность того, что модель "эхо кротовой норы" также является жизнеспособной гипотезой для события GW190521.

Известно, что сигнал, обнаруженный обсерваториями, был чрезвычайно коротким. Как правило, при столкновении двух черных дыр результирующая волна нарастает по мере их сближения, что порождает характерное "чириканье". Однако авторы новой статьи утверждают, что у GW190521 отсутствует четко различимая спиральная фаза, которая обычно сопровождает подобные столкновения. Спиральная фаза столкновения также должна была быть зафиксирована в наблюдениях LIGO-Virgo, учитывая, что масса сливающихся черных дыр оценивалась в 142 массы Солнца.

Для подтверждения своей гипотезы ученые разработали новую волновую модель того, что произошло, если бы сигнал столкновения черных дыр в другой вселенной прошел через червоточину. Предполагается, что зафиксированный короткий сигнал мог быть результатом коллапса этой "кротовой норы" после столкновения.

Авторы статьи пришли к выводу, что смоделированная ими волновая форма лучше соответствует сигналу LIGO-Virgo, чем традиционные объяснения, — но лишь "немного", что оставляет большой простор для дальнейших исследований.

К слову, существует вероятность того, что, то же явление наблюдалось и позже. Более недавнее обнаружение LIGO-Virgo предполагаемого слияния черных дыр в 2023 году, самого массивного на сегодняшний день, также имеет "похожую вспышку короткой продолжительности с GW190521". Авторы исследования считают, что событие 2023 года может пролить больше света на эти вопросы.

Напомним, ранее мы писали о том, что червоточины – не фантастика, и ученые теперь знают как их искать.

Ранее Фокус писал о том, что творится внутри кротовой норы: ученым не понравилось то, что они увидели.