Породження зіткнення чорних дір: знайдена "кротова нора" в інший всесвіт

Шість років тому вчені зафіксували значні коливання простору-часу. Вчені тепер вважають, що ця подія пов'язана з утворенням червоточини з іншого всесвіту.

Related video

У 2019 році гравітаційно-хвильові обсерваторії LIGO і Virgo зафіксували значні коливання простору-часу. Ця подія отримала назву GW190521 і, як вважають учені, стала результатом зіткнення двох чорних дір. Однак тепер група дослідників з Китайської академії наук запропонувала набагато більш несподіване пояснення, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження ще не рецензоване, але припускає, що LIGO і Virgo зафіксували сигнали зіткнення чорних дір за межами нашого всесвіту. За словами авторів дослідження, у своїй роботі вони вивчили можливість інтерпретації GW190521 як луни, породженої "кротячою норою", що утворилася внаслідок зіткнення чорних дір в іншому всесвіті.

Автори дослідження вважають, що прилади фактично зафіксували відлуння зіткнення чорних дір в іншому всесвіті, до того ж настільки потужне, що воно відкрило тимчасову "кротову нору" в наш Всесвіт.

Учені визнають, що наукова спільнота схиляється до стандартної моделі злиття подвійних чорних дір. Однак цього недостатньо, щоб виключити можливість того, що модель "відлуння кротової нори" також є життєздатною гіпотезою для події GW190521.

Відомо, що сигнал, виявлений обсерваторіями, був надзвичайно коротким. Як правило, під час зіткнення двох чорних дір результуюча хвиля наростає в міру їхнього зближення, що породжує характерне "цвірінькання". Однак автори нової статті стверджують, що у GW190521 відсутня чітко помітна спіральна фаза, яка зазвичай супроводжує подібні зіткнення. Спіральна фаза зіткнення також мала бути зафіксована в спостереженнях LIGO-Virgo, враховуючи, що масу чорних дір, які зливаються, оцінювали в 142 маси Сонця.

Для підтвердження своєї гіпотези вчені розробили нову хвильову модель того, що сталося б, якби сигнал зіткнення чорних дір в іншому всесвіті пройшов через червоточину. Передбачається, що зафіксований короткий сигнал міг бути результатом колапсу цієї "кротової нори" після зіткнення.

Автори статті дійшли висновку, що змодельована ними хвильова форма краще відповідає сигналу LIGO-Virgo, ніж традиційні пояснення, — але лише "трохи", що залишає великий простір для подальших досліджень.

До слова, існує ймовірність того, що те саме явище спостерігалося і пізніше. Нещодавнє виявлення LIGO-Virgo передбачуваного злиття чорних дір у 2023 році, наймасивнішого на сьогодні, також має "схожий спалах короткої тривалості з GW190521". Автори дослідження вважають, що подія 2023 року може пролити більше світла на ці питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що червоточини — не фантастика, і вчені тепер знають як їх шукати.

Раніше Фокус писав про те, що коїться всередині кротової нори: вченим не сподобалося те, що вони побачили.