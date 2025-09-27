Гигантские саламандры размером с человека путают следы: ученые не могут найти чистокровок
В последние десятилетия ученые фиксируют масштабное скрещивание гибридных гигантских саламандр, что создает крайне сложную ситуацию для экологов. Исследователям не удается отследить геном земноводных, чтобы защитить их от вымирания.
Китайская гигантская саламандра – одна из крупнейших земноводных в мире. Эти животные похожи на гигантские капли и достигают около 1,8 метра в длину, что соизмеримо с высотой невысокого человека. Китайских гигантских саламандр также часто называют "живыми ископаемыми", поскольку они принадлежат к родословной, насчитывающей 170 миллионов лет. Однако в последние десятилетия в их и без того странной и запутанной истории наблюдается новый феномен – гибриды, пишет IFLScience.
Крупнейшие земноводные в мире
Известно, что китайские гигантские саламандры обитают в каменистых горных ручьях Центрального Китая и представляют собой нечто, похожее на камень. Представители этого вида также занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения – основной причиной вымирания считают чрезмерный вылов.
Дело в том, что в Китае эти редкие животные высоко ценятся как деликатес и используются в традиционной медицине. В течение 1960-70-х годах сотни этих животных были импортированы в Японию в качестве экзотических продуктов питания и домашних животных. Предполагается, что после ограничения, введенного в 1973 году, множество животных оказались выпущенными в дикую природу.
Похоже, нескольким особям удалось выжить в новой экосистеме, где они успешно контактировали с сородичами из того же рода – японской гигантской саламандрой.
Гибриды усложняют работу ученых
В исследовании 2024 года ученые заметили, что два вида смогли "поладить" и начали скрещиваться. Команда собрала 68 образцов исполинских саламандр в Киото, а также несколько образцов из частных колоний, аквариумов и зоопарков по всей Японии.
Результаты показали, что некоторые из исследуемых образцов оказались гибридами японской и китайской исполинских саламандр, полученными в результате скрещивания двух видов. В некоторых случаях, по-видимому, гибридное потомство также скрещивалось друг с другом или с другими представителями "генетически чистых" популяций, создавая еще более глубокую смесь гибридности и смешения генов.
Впрочем, даже без учета гибридов, исполинские саламандры доставляют ученым хлопоты. В 2019 году стало известно, что китайские исполинские саламандры фактически насчитывают три вида, причем южно-китайская исполинская саламандра, вероятно, является крупнейшей в мире. В 2024 году стало известно, что количество видов саламандр может возрасти до 9.
Увы, разделение земноводных на виды затрудняет их защиту и сохранение. Хотя для некоторых признанных видов существует охрана, она не распространяется автоматически на вновь выявленные виды, многие из которых до сих пор не имеют официальных названий. В то же время в Японии ситуация осложняется наличием гибридов.
