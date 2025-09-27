Гигантские саламандры размером с человека путают следы: ученые не могут найти чистокровок

В последние десятилетия ученые фиксируют масштабное скрещивание гибридных гигантских саламандр, что создает крайне сложную ситуацию для экологов. Исследователям не удается отследить геном земноводных, чтобы защитить их от вымирания.

Related video

Китайская гигантская саламандра – одна из крупнейших земноводных в мире. Эти животные похожи на гигантские капли и достигают около 1,8 метра в длину, что соизмеримо с высотой невысокого человека. Китайских гигантских саламандр также часто называют "живыми ископаемыми", поскольку они принадлежат к родословной, насчитывающей 170 миллионов лет. Однако в последние десятилетия в их и без того странной и запутанной истории наблюдается новый феномен – гибриды, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крупнейшие земноводные в мире

Известно, что китайские гигантские саламандры обитают в каменистых горных ручьях Центрального Китая и представляют собой нечто, похожее на камень. Представители этого вида также занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения – основной причиной вымирания считают чрезмерный вылов.

Дело в том, что в Китае эти редкие животные высоко ценятся как деликатес и используются в традиционной медицине. В течение 1960-70-х годах сотни этих животных были импортированы в Японию в качестве экзотических продуктов питания и домашних животных. Предполагается, что после ограничения, введенного в 1973 году, множество животных оказались выпущенными в дикую природу.

Похоже, нескольким особям удалось выжить в новой экосистеме, где они успешно контактировали с сородичами из того же рода – японской гигантской саламандрой.

Гбриды саламандр усложняют работу ученых Фото: Shutterstock

Гибриды усложняют работу ученых

В исследовании 2024 года ученые заметили, что два вида смогли "поладить" и начали скрещиваться. Команда собрала 68 образцов исполинских саламандр в Киото, а также несколько образцов из частных колоний, аквариумов и зоопарков по всей Японии.

Результаты показали, что некоторые из исследуемых образцов оказались гибридами японской и китайской исполинских саламандр, полученными в результате скрещивания двух видов. В некоторых случаях, по-видимому, гибридное потомство также скрещивалось друг с другом или с другими представителями "генетически чистых" популяций, создавая еще более глубокую смесь гибридности и смешения генов.

Впрочем, даже без учета гибридов, исполинские саламандры доставляют ученым хлопоты. В 2019 году стало известно, что китайские исполинские саламандры фактически насчитывают три вида, причем южно-китайская исполинская саламандра, вероятно, является крупнейшей в мире. В 2024 году стало известно, что количество видов саламандр может возрасти до 9.

Увы, разделение земноводных на виды затрудняет их защиту и сохранение. Хотя для некоторых признанных видов существует охрана, она не распространяется автоматически на вновь выявленные виды, многие из которых до сих пор не имеют официальных названий. В то же время в Японии ситуация осложняется наличием гибридов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые увидели, как саламандры управляют свободным падением.

Ранее Фокус писал о том, что люди обладают способностью регенерировать части тела как саламандры.