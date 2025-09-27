Гігантські саламандри розміром з людину плутають сліди: вчені не можуть знайти чистокровок

В останні десятиліття вчені фіксують масштабне схрещування гібридних гігантських саламандр, що створює вкрай складну ситуацію для екологів. Дослідникам не вдається відстежити геном земноводних, щоб захистити їх від вимирання.

Китайська гігантська саламандра — одна з найбільших земноводних у світі. Ці тварини схожі на гігантські краплі й досягають близько 1,8 метра в довжину, що можна порівняти з висотою невисокої людини. Китайських гігантських саламандр також часто називають "живими копалинами", оскільки вони належать до родоводу, що налічує 170 мільйонів років. Однак в останні десятиліття в їхній і без того дивній і заплутаній історії спостерігається новий феномен — гібриди, пише IFLScience.

Найбільші земноводні у світі

Відомо, що китайські гігантські саламандри мешкають у кам'янистих гірських потічках Центрального Китаю і являють собою щось, схоже на камінь. Представники цього виду також занесені до Червоної книги як вид, що перебуває під загрозою зникнення — основною причиною вимирання вважають надмірний вилов.

Річ у тім, що в Китаї ці рідкісні тварини високо цінуються як делікатес і використовуються в традиційній медицині. Протягом 1960-70-х роках сотні цих тварин були імпортовані до Японії як екзотичні харчі й домашні тварини. Припускають, що після обмеження, запровадженого 1973 року, безліч тварин виявилися випущеними в дику природу.

Схоже кільком особинам вдалося вижити в новій екосистемі, де вони успішно контактували з родичами з того ж роду — японською гігантською саламандрою.

Гбриди саламандр ускладнюють роботу вчених Фото: Shutterstock

Гібриди ускладнюють роботу вчених

У дослідженні 2024 року вчені помітили, що два види змогли "порозумітися" і почали схрещуватися. Команда зібрала 68 зразків велетенських саламандр у Кіото, а також кілька зразків із приватних колоній, акваріумів і зоопарків по всій Японії.

Результати показали, що деякі з досліджуваних зразків виявилися гібридами японської та китайської велетенських саламандр, отриманими в результаті схрещування двох видів. У деяких випадках, мабуть, гібридне потомство також схрещувалося одне з одним або з іншими представниками "генетично чистих" популяцій, створюючи ще глибшу суміш гібридності та змішання генів.

Утім, навіть без урахування гібридів, велетенські саламандри завдають вченим клопоту. У 2019 році стало відомо, що китайські велетенські саламандри фактично налічують три види, причому південнокитайська велетенська саламандра, ймовірно, є найбільшою у світі. У 2024 році стало відомо, що кількість видів саламандр може зрости до 9.

На жаль, поділ земноводних на види ускладнює їхній захист і збереження. Хоча для деяких визнаних видів існує охорона, вона не поширюється автоматично на нововідкриті види, багато з яких досі не мають офіційних назв. Водночас у Японії ситуація ускладнюється наявністю гібридів.

