Самое ароматное дерево Земли: его листья пахнут карамелью, сахарной ватой и вином

На планете растет огромное количество деревьев, но лишь два вида особенно подходят осени – их легко обнаружить по аромату, который источают листья. Ученые считают, что деревья источают запах, похожий на аромат имбирных пряников, карамели и сладкой ваты.

Related video

Порой, прогуливаясь по лесу, можно заметить аромат выпечки, но источника нигде не видно. По словам ученых, дело может быть в деревьях. По крайней мере, если поблизости растет кацура, также известная как церцидифиллум (Cercidiphyllum) – группа деревьев, состоящая из двух видов: C. japonicum и C. magnificum, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

История пирожных деревьев

Известно, что листья этих деревьев источают восхитительный сладкий аромат, который часто сравнивают с ароматом карамели, сахарной ваты, имбирного пряника и мадеры – благодаря этому аромату деревья прозвали "пирожными деревьями".

Предыдущие исследования показали, что эти восхитительно пахнущие деревья существуют уже миллионы лет. Их считают "живыми ископаемыми", которые появились и когда-то были широко распространены спустя некоторое время после того, как нептичьи динозавры вымерли 66 миллионов лет назад.

Сегодня пирожные деревья произрастают на небольшой территории Китая и Японии, хотя они были завезены и в другие места. Например, в США C. japonicum был завезен в 1865 году, когда маршал США Томас Хоггс-младший прислал семена этого дерева из Японии в питомник своей семьи на Манхэттене. Некоторые из этих семян оказались посажены в парке Киссена в Квинсе, где их можно найти и сегодня.

Почему пирожные деревья так сладко пахнут?

По словам ученых, ответ кроется в мальтоле – соединении, которое часто используется в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса в таких продуктах, как выпечка и конфеты, и обладает характерным слегка фруктовым ароматом.

Деревья также можно найти в листьях багряника в любое время, когда они есть на кроне, но концентрация достигает пика осень. Когда листья начинают менять цвет с зеленого на красный, золотистый и оранжевый, содержащиеся в них сахара начинают расщепляться, образуя обильное количество мальтола. В сочетании с другими сахарными соединениями, это и образует сладкий аромат.

Ученые также отмечают, что до сих пор неясно, что именно дает деревьям этот восхитительный запах. Известно, что сладкие запахи могут привлекать опылителей, однако осень – не лучшее время для этого. Ученым потребуются дополнительные исследования, чтобы раскрыть тайну запаха тих деревьев.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что деревья на Земле находятся в ужасном положении.

Ранее Фокус писал о том, что наука изобрела волшебный лес: каждое дерево в нем будет светиться изнутри.