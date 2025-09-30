Найароматніше дерево Землі: його листя пахне карамеллю, цукровою ватою і вином

На планеті росте величезна кількість дерев, але лише два види особливо пасують осені — їх легко виявити за ароматом, який виділяє листя. Вчені вважають, що дерева виділяють запах, схожий на аромат імбирних пряників, карамелі та солодкої вати.

Related video

Часом, прогулюючись лісом, можна помітити аромат випічки, але джерела ніде не видно. За словами вчених, справа може бути в деревах. Принаймні, якщо поблизу росте кацура, також відома як церцидифілум (Cercidiphyllum) — група дерев, що складається з двох видів: C. japonicum і C. magnificum, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Історія тістечкових дерев

Відомо, що листя цих дерев виділяє чудовий солодкий аромат, який часто порівнюють з ароматом карамелі, цукрової вати, імбирного пряника і мадери — завдяки цьому аромату дерева прозвали "тістечками-деревами".

Попередні дослідження засвідчили, що ці дерева, які чудово пахнуть, існують уже мільйони років. Їх вважають "живими копалинами", які з'явилися і колись були широко поширені через деякий час після того, як непташині динозаври вимерли 66 мільйонів років тому.

Сьогодні тістечкові дерева ростуть на невеликій території Китаю і Японії, хоча їх було завезено і в інші місця. Наприклад, у США C. japonicum було завезено 1865 року, коли маршал США Томас Хоггс-молодший надіслав насіння цього дерева з Японії в розплідник своєї родини на Мангеттені. Деякі з цих насінин виявилися посадженими в парку Кіссена у Квінсі, де їх можна знайти й сьогодні.

Чому тістечка дерева так солодко пахнуть?

За словами вчених, відповідь криється в мальтолі — сполуці, яку часто використовують у харчовій промисловості як підсилювач смаку в таких продуктах, як випічка і цукерки, і яка має характерний злегка фруктовий аромат.

Дерева також можна знайти в листі багряника в будь-який час, коли вони є на кроні, але концентрація досягає піка восени. Коли листя починає змінювати колір із зеленого на червоний, золотистий і помаранчевий, цукри, що містяться в ньому, починають розщеплюватися, утворюючи велику кількість мальтолу. У поєднанні з іншими цукровими сполуками, це й утворює солодкий аромат.

Науковці також зазначають, що досі незрозуміло, що саме дає деревам цей чудовий запах. Відомо, що солодкі запахи можуть приваблювати запилювачів, проте осінь — не найкращий час для цього. Вченим знадобляться додаткові дослідження, щоб розкрити таємницю запаху тих дерев.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили, що дерева на Землі перебувають у жахливому становищі.

Раніше Фокус писав про те, що наука винайшла чарівний ліс: кожне дерево в ньому буде світитися зсередини.