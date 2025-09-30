Современные приматы обожают собирать грибы: ученые выяснили, почему

Исследования показывают, что грибы входят в рацион более сотни современных приматов, причем это никак не связано с наличием других источников пищи. Ученые выяснили, с чем связана такая любовь животных к “тихой охоте”.

Грибы могут вызвать споры среди некоторых людей, однако наши древние родственники-приматы придерживались иного мнения на этот счет. По словам ученых, нечеловекообразные приматы известны своей любовью к фруктам, листьям и насекомым в качестве перекуса, однако некоторые из них, как оказалось, питают слабость и к грибам, пишет Discover Magazine.

В новом исследовании ученые выявили склонность к поеданию грибов у трех видов приматов Восточной Африки:

шимпанзе;

краснохвостых мартышек;

желтых павианов.

Ученые считают, что приматы начали собирать грибы задолго до того, как это стало модным – это указывает на то, что самые ранние предки человека включали грибы в свой рацион.

Почему приматы так любят грибы?

Микофагия, или потребление грибов, в общей сложности была описана у 105 видов приматов. В некоторых случаях вид отдавал предпочтение грибам в качестве запасного источника пищи, выбирая и, когда предпочтительные продукты, например, фрукты, недоступны. В других случаях потребление грибов видом никак не было связано с доступностью других продуктов и являлось лишь способом дополнить свой рацион питательными веществами.

В новом исследовании ученые стремились выяснить, как шимпанзе, краснохвостые мартышки и желтые павианы, обитающие в долине Исса в Танзании, отдают предпочтение грибам. Для краснохвостых мартышек и шимпанзе грибы не были главным приоритетом: животные ели грибы, когда спелых фруктов становилось меньше, а количество грибов увеличивалось.

С другой стороны, павианы похоже гораздо больше любили грибы, поскольку искали их даже в периоды низкой доступности. Исследователи предполагают, что одной из возможных причин этого является то, что бабуины могут адаптировать свой рацион, чтобы избежать конкуренции с шимпанзе, когда плодов не хватает на всех.

Известно, что грибы примерно на 90% состоят из воды, поэтому их обилие во многом зависит от количества осадков в сезон. Исследование показывает, что пик потребления грибов тремя видами приматов приходится на сезон дождей в долине Исса, с октября по апрель, когда грибов становится много.

Однако, в то время как шимпанзе и краснохвостые мартышки в основном использовали грибы в качестве основного компонента рациона в середине сезона дождей (примерно с декабря по январь), бабуины продолжали есть их гораздо дольше, даже когда их снова становилось мало, примерно в мае. В целом, 11% наблюдений за питанием бабуинов были связаны с грибами, по сравнению с 2% у шимпанзе и краснохвостых мартышек.

Грибы – источник белка и других микроэлементов, что, вероятно, делало их популярными среди доисторических гомининов, подобных приматам. Исследователи утверждают, что долина Исса, представляющая собой мозаичную лесную среду обитания, перемежающуюся с лугами, может быть похожа на современную версию среды, в которой наши предки-приматы (например, австралопитеки и Homo habilis) проводили свои дни.

Впрочем, вопрос о том, охотились ли древние предки людей за грибами, остается лишь домыслами. По словам исследователей, грибы плохо фоссилизируются и оставляют мало следов. Поэтому сомнительно, что ученые найдут конкретные доказательства того, что гоминины ели грибы 2 миллиона лет назад или более.

Несмотря на то, что окаменелости грибов редки, некоторые исследования связывают их с употреблением грибов в пищу гомининами в более поздние времена. Например, исследование 2017 года показало, что в рацион неандертальцев, живших в пещере Эль-Сидрон в Испании около 48 000 лет назад, входили съедобные серые махорки.

