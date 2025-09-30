Сучасні примати обожнюють збирати гриби: вчені з'ясували, чому

Дослідження показують, що гриби входять до раціону понад сотні сучасних приматів, причому це ніяк не пов'язано з наявністю інших джерел їжі. Вчені з'ясували, з чим пов'язана така любов тварин до "тихого полювання".

Гриби можуть викликати суперечки серед деяких людей, проте наші давні родичі-примати дотримувалися іншої думки з цього приводу. За словами вчених, нелюдяні примати відомі своєю любов'ю до фруктів, листя і комах в якості перекусу, проте деякі з них, як виявилося, мають слабкість і до грибів, пише Discover Magazine.

У новому дослідженні вчені виявили схильність до поїдання грибів у трьох видів приматів Східної Африки:

шимпанзе;

червонохвостих мавп;

жовтих павіанів.

Вчені вважають, що примати почали збирати гриби задовго до того, як це стало модним — це вказує на те, що найбільш ранні предки людини включали гриби у свій раціон.

Чому примати так люблять гриби?

Мікофагія, або споживання грибів, загалом була описана у 105 видів приматів. У деяких випадках вид віддавав перевагу грибам як запасному джерелу їжі, обираючи їх, коли кращі продукти, наприклад, фрукти, недоступні. В інших випадках споживання грибів видом ніяк не було пов'язане з доступністю інших продуктів і було лише способом доповнити свій раціон поживними речовинами.

У новому дослідженні вчені прагнули з'ясувати, як шимпанзе, червонохвості мавпи та жовті павіани, що мешкають у долині Ісса в Танзанії, віддають перевагу грибам. Для червонохвостих мавп і шимпанзе гриби не були пріоритетом: тварини їли гриби, коли стиглих фруктів ставало менше, а кількість грибів збільшувалася.

З іншого боку, павіани схоже набагато більше любили гриби, оскільки шукали їх навіть у періоди низької доступності. Дослідники припускають, що однією з можливих причин цього є те, що бабуїни можуть адаптувати свій раціон, щоб уникнути конкуренції з шимпанзе, коли плодів не вистачає на всіх.

Відомо, що гриби приблизно на 90% складаються з води, тому їхня велика кількість багато в чому залежить від кількості опадів у сезон. Дослідження показує, що пік споживання грибів трьома видами приматів припадає на сезон дощів у долині Ісса, з жовтня по квітень, коли грибів стає багато.

Однак, у той час, як шимпанзе і червонохвості мавпи в основному використовували гриби як основний компонент раціону в середині сезону дощів (приблизно з грудня по січень), бабуїни продовжували їсти їх набагато довше, навіть коли їх знову ставало мало, приблизно в травні. Загалом, 11% спостережень за харчуванням бабуїнів були пов'язані з грибами, порівняно з 2% у шимпанзе і червонохвостих мавп.

Гриби — джерело білка та інших мікроелементів, що, ймовірно, робило їх популярними серед доісторичних гомінінів, подібних до приматів. Дослідники стверджують, що долина Ісса, що являє собою мозаїчне лісове середовище проживання, що перемежовується з луками, може бути схожою на сучасну версію середовища, в якому наші предки-примати (наприклад, австралопітеки й Homo habilis) проводили свої дні.

Утім, питання про те, чи ходили давні предки людей по гриби, залишається лише домислами. За словами дослідників, гриби погано фосилізуються і залишають мало слідів. Тож сумнівно, що вчені знайдуть конкретні докази того, що гомініни їли гриби 2 мільйони років тому або більше.

Попри те, що скам'янілості грибів рідкісні, деякі дослідження пов'язують їх із вживанням грибів у їжу гомінінами в пізніші часи. Наприклад, дослідження 2017 року показало, що в раціон неандертальців, які жили в печері Ель-Сідрон в Іспанії близько 48 000 років тому, входили їстівні сірі махорки.

