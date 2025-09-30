Более 5 м в длину и 1,5 м в ширину: охотники на Лох-Несское чудовище поделились новыми кадрами

Охотник за чудищем в озере Лох-Несс поделился новым видео, на котором из глубин якобы появляется чудище более 5 метров в длину. Более того, предполагается, что ширина монстра составила около 1,5 метра в ширину.

Загадочное чудовище размером с трех взрослых мужчин неожиданно появилось из глубин на "странных и захватывающих" кадрах последнего сообщения о наблюдении Несси. По словам охотника за чудищем Эойна О’Фаодагейна, он был озадачен, когда заметил в воде существо, длина которого составила около 5,1 метра в длину, пишет Daily Mail.

Охотник отмечает, на видео камеры наблюдения появилось существо коричнево-черного цвета оно буквально вынырнуло из воды, совершая странные круговые движения. О’Фаодагейн был озадачен, пытаясь понять, что это за существо и что оно делает на поверхности озера – ранее ничего подобного этим движениям не наблюдалось.

На кадрах видеозаписи действительно видна загадочная структура, скрывающаяся в озере недалеко от берега. Отметим, что Эойн О’Фаодагейн – опытный охотник на чудище. Он изучил кадры и оценил длину монстра в 5,1 метра, а его ширина якобы составила около 1, метра.

Известно, что в озере Лох-Несс не водятся существа подобного размера, а потому охотник предположил, что это может быть неуловимое Лох-Несское чудовище. Видео было снято 23 сентября с помощью веб-камеры в отеле Clansman, обслуживаемом Visit Inverness Loch Ness (VILN).

Эксперт отмечает, что новое видео напомнило ему о наблюдении Несси в 1992 году. Старое видео ранее было оказано в документальном фильме "Тайны Лох-Несс". Тогда на кадрах также был виден загадочный объект, движущийся по кругу. В программе было высказано предположение, что два видимых следа могли столкнуться, образовав этот водоворот в воде.

На новых кадрах поверхность воды спокойная, в отличие от видео 1992 года. На поверхности не видно следов волн или движения лодок перед появлением загадочного существа, которые могли бы вызвать завихрение.

Охотник также отметил, что уникальность новых кадров заключается в том, что подобных кадров больше не зарегистрировано. Он также считает, что исследователям озера Лох-Несс будет не так уж просто объяснить эти новые кадры.

