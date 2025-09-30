Понад 5 м завдовжки і 1,5 м завширшки: мисливці на Лох-Неське чудовисько поділилися новими кадрами

Мисливець за чудовиськом в озері Лох-Несс поділився новим відео, на якому з глибин нібито з'являється чудовисько завдовжки понад 5 метрів. Ба більше, припускають, що ширина монстра становила близько 1,5 метра завширшки.

Загадкове чудовисько розміром з трьох дорослих чоловіків несподівано з'явилося з глибин на "дивних і дивовижних" кадрах останнього повідомлення про спостереження Нессі. За словами мисливця за чудовиськом Еойна О'Фаодагейна, він був спантеличений, коли помітив у воді істоту, довжина якої становила близько 5,1 метра в довжину, пише Daily Mail.

Мисливець зазначає, на відео камери спостереження з'явилася істота коричнево-чорного кольору, вона буквально виринула з води, здійснюючи дивні кругові рухи. О'Фаодагейн був спантеличений, намагаючись зрозуміти, що це за істота і що вона робить на поверхні озера — раніше нічого подібного до цих рухів не спостерігалося.

На кадрах відеозапису справді видно загадкову структуру, що ховається в озері недалеко від берега. Зазначимо, що Еойн О'Фаодагейн — досвідчений мисливець на чудовисько. Він вивчив кадри й оцінив довжину монстра в 5,1 метра, а його ширина нібито становила близько 1 метра.

Відомо, що в озері Лох-Несс не водяться істоти подібного розміру, а тому мисливець припустив, що це може бути невловне Лох-Неське чудовисько. Відео було знято 23 вересня за допомогою вебкамери в готелі Clansman, що обслуговується Visit Inverness Loch Ness (VILN).

Експерт зазначає, що нове відео нагадало йому про спостереження Нессі 1992 року. Старе відео раніше було показано в документальному фільмі "Таємниці Лох-Несс". Тоді на кадрах також було видно загадковий об'єкт, що рухається по колу. У програмі було висловлено припущення, що два видимих сліди могли зіткнутися, утворивши цей вир у воді.

На нових кадрах поверхня води спокійна, на відміну від відео 1992 року. На поверхні не видно слідів хвиль або руху човнів перед появою загадкової істоти, які могли б спричинити завихрення.

Мисливець також зазначив, що унікальність нових кадрів полягає в тому, що подібних кадрів більше не зареєстровано. Він також вважає, що дослідникам озера Лох-Несс буде не так вже й просто пояснити ці нові кадри.

