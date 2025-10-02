Справедливо не только для людей: почему на самом деле женщины живут дольше мужчин

Исследования показывают, что в среднем женщины действительно живут дольше мужчин, причем это справедливо не только для людей. Ученые обнаружили, что самки млекопитающих на самом деле живут в среднем на 12% дольше самцов.

Статистика явно показывает, что женщины в среднем живут дольше мужчин. Эта закономерность, по словам ученых, сохраняется в большинстве стран и большинстве исторических периодов. Несмотря на то, что в некоторых странах этот разрыв в продолжительности жизни между полами немного сократился благодаря улучшению условий жизни и развитию медицины. Более того, данные нового исследования свидетельствуют о том, что в ближайшее время этот разрыв вряд ли исчезнет, пишет Popular Science.

Ученые также обнаружили, что причины этого разрыва глубоко укоренены в эволюционной истории и наблюдаются не только среди людей, но и у других видов животных. Самки млекопитающих живут в среднем на 12% дольше самцов, причем важную роль играют стратегии спаривания.

Самки против самцов

У всех видов млекопитающих, от бабуинов и горилл до человека, самки обычно живут дольше самцов. Однако эта закономерность не является универсальной для всего животного мира. И все же у некоторых видов птиц, насекомых и рептилий самцы являются долгоживущими.

Одним из генетических объяснений этого разрыва является гипотеза гетерогаметного пола, указывающая на различия в половых хромосомах. Самки млекопитающих, как правило, имеют две X-хромосомы, в то время как самцы имеют только одну X-хромосому и одну Y-хромосому, что делает их гетерогаметным полом. Некоторые предыдущие исследования предположили, что самки могут быть защищены от некоторых вредных генетических мутаций благодаря двум Х-хромосомам. Однако у птиц гетерогаметным полом являются самки, имеющие одну Z-хромосому и одну W-хромосому.

В новом исследовании ученые сравнили продолжительность жизни млекопитающих и птиц. В общей сложности они использовали данные о 1176 видах птиц и млекопитающих в зоопарках по всему миру. Ученые также обнаружили сокращение продолжительности жизни – это подтверждает гипотезу гетерогаметного пола и идею о том, что две X-хромосомы могут давать генетическое преимущество.

Статистика свидетельствует о том, что у млекопитающих большинство самок, около 72%, жили дольше в среднем на 12%. Однако у большинства видов птиц, 68%, самцы или дольше в среднем на 5%. По словам соавтора исследования и эволюционного антрополога из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии Йоханны Штерк, некоторые виды продемонстрировали вовсе не ту картину, которую ожидали увидеть ученые. Например, у многих хищных птиц самки и крупнее, и живут дольше самцов. Поэтому половые хромосомы могут быть лишь частью этой истории.

Почему самцы живут меньше?

Авторы исследования отмечают, что репродуктивные стратегии также играют роль, а не только генетика. В процессе полового отбора самцы, как оказалось, развивают способы выделиться среди других, включая яркое оперение, брачные танцы и уникальные вокализации, способные повысить репродуктивный успех. С другой стороны, все это может сократить продолжительность жизни самцов.

Данные нового исследования ученых подтверждают это предположением. У полигамных млекопитающих с сильной конкуренцией за самок самцы, как правило, умирают раньше самок. Большинство птиц на самом деле моногамны, что уменьшает конкурентное давление на них. Предполагается, что именно это и помогает самцам птиц жить дольше. В целом, различия в продолжительности жизни были наименьшими у моногамных видов, в то время как полигамия и выраженные различия в размерах были связаны с большим преимуществом самок.

Родительский фактор также играет свою роль. Исследователи обнаружили доказательства того, что пол, который уделяет больше времени воспитанию потомства, как правило, живет дольше.

Эволюционные корни

По словам ученых, еще одна давняя теория касается давления окружающей среды. Считается, что естественные явления, такие как хищники, патогены или суровый климат, обуславливают разницу в продолжительности жизни самцов и самок.

В ходе исследования ученые попытались проверить эту теорию, изучая популяции в зоопарках, где подобные факторы практически отсутствуют. Даже без хищников и стихийных бедствий разница в продолжительности жизни сохранялась. В результате ученые считают, что половые различия в продолжительности жизни – глубоко эволюционный процесс, сформированный половым отбором и родительским вкладом.

