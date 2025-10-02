Справедливо не тільки для людей: чому насправді жінки живуть довше за чоловіків

Дослідження показують, що в середньому жінки справді живуть довше за чоловіків, причому це справедливо не тільки для людей. Учені виявили, що самки ссавців насправді живуть у середньому на 12% довше за самців.

Статистика явно показує, що жінки в середньому живуть довше за чоловіків. Ця закономірність, за словами вчених, зберігається в більшості країн і більшості історичних періодів. Попри те, що в деяких країнах цей розрив у тривалості життя між статями дещо скоротився завдяки поліпшенню умов життя і розвитку медицини. Ба більше, дані нового дослідження свідчать про те, що найближчим часом цей розрив навряд чи зникне, пише Popular Science.

Вчені також виявили, що причини цього розриву глибоко вкорінені в еволюційній історії та спостерігаються не тільки серед людей, а й в інших видів тварин. Самки ссавців живуть у середньому на 12% довше за самців, причому важливу роль відіграють стратегії спарювання.

Самки проти самців

У всіх видів ссавців, від бабуїнів і горил до людини, самки зазвичай живуть довше за самців. Однак ця закономірність не є універсальною для всього тваринного світу. І все ж у деяких видів птахів, комах і рептилій самці є довгоживучими.

Одним із генетичних пояснень цього розриву є гіпотеза гетерогаметної статі, що вказує на відмінності в статевих хромосомах. Самки ссавців, як правило, мають дві X-хромосоми, в той час, як самці мають тільки одну X-хромосому та одну Y-хромосому, що робить їх гетерогаметною статтю. Деякі попередні дослідження припустили, що самки можуть бути захищені від деяких шкідливих генетичних мутацій завдяки двом Х-хромосомам. Однак у птахів гетерогаметною статтю є самки, які мають одну Z-хромосому та одну W-хромосому.

У новому дослідженні вчені порівняли тривалість життя ссавців і птахів. Загалом вони використовували дані про 1176 видів птахів і ссавців у зоопарках по всьому світу. Вчені також виявили скорочення тривалості життя — це підтверджує гіпотезу гетерогаметної статі та ідею про те, що дві X-хромосоми можуть давати генетичну перевагу.

Статистика свідчить про те, що у ссавців більшість самок, близько 72%, жили довше в середньому на 12%. Однак у більшості видів птахів, 68%, самці чи самці довше в середньому на 5%. За словами співавторки дослідження та еволюційної антропологині з Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка в Німеччині Йоганни Штерк, деякі види продемонстрували зовсім не ту картину, яку очікували побачити вчені. Наприклад, у багатьох хижих птахів самки й більші, і живуть довше за самців. Тому статеві хромосоми можуть бути лише частиною цієї історії.

Чому самці живуть менше?

Автори дослідження зазначають, що репродуктивні стратегії також відіграють роль, а не тільки генетика. У процесі статевого відбору самці, як виявилося, розвивають способи вирізнитися з-поміж інших, включно з яскравим оперенням, шлюбними танцями та унікальними вокалізаціями, що здатні підвищити репродуктивний успіх. З іншого боку, все це може скоротити тривалість життя самців.

Дані нового дослідження вчених підтверджують це припущення. У полігамних ссавців із сильною конкуренцією за самок самці зазвичай помирають раніше за самок. Більшість птахів насправді моногамні, що зменшує конкурентний тиск на них. Передбачається, що саме це і допомагає самцям птахів жити довше. Загалом, відмінності в тривалості життя були найменшими у моногамних видів, у той час, як полігамія і виражені відмінності в розмірах були пов'язані з більшою перевагою самок.

Батьківський фактор також відіграє свою роль. Дослідники виявили докази того, що стать, яка приділяє більше часу вихованню потомства, як правило, живе довше.

Еволюційне коріння

За словами вчених, ще одна давня теорія стосується тиску навколишнього середовища. Вважається, що природні явища, як-от хижаки, патогени чи суворий клімат, зумовлюють різницю в тривалості життя самців і самок.

Під час дослідження вчені спробували перевірити цю теорію, вивчаючи популяції в зоопарках, де подібні чинники практично відсутні. Навіть без хижаків і стихійних лих різниця в тривалості життя зберігалася. У результаті вчені вважають, що статеві відмінності в тривалості життя — глибоко еволюційний процес, сформований статевим відбором і батьківським внеском.

