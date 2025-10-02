Одни из самых необычных акул в мире: их заметили лишь однажды и больше не наблюдали

Исследователи рассказали об одних из самых необычных акул в мире, также известных как карманные акулы. Представители этого вида невероятно крохотные и весьма неуловимы – их видели лишь один раз, 45 лет тому назад, и больше они не появлялись.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, которые встречаются крайне редко. Например, некоторые существа известны лишь по очень небольшому количеству экземпляров, например, карманные акулы, которые были обнаружены лишь один раз в 1979 году по одному экземпляру. После вид не наблюдали до 2015 года, когда был обнаружен немного другой вид, пишет IFLScience.

По словам ученых, сегодня это единственные известные экземпляры карманных акул, когда-либо найденные учеными. В результате исследователям очень мало известно о карманных акулах – вся информация, была собрана лишь от двух обнаруженных экземпляров. Первый получил название Mollisquama parini в честь российского ихтиолога Николая Васильевича Парина. Он был пойман в юго-восточной части Тихого океана в 1979 году, официально описан в 1984 году и сейчас хранится в Зоологическом музее.

Второй экземпляр карманной акулы был идентифицирован в Мексиканском заливе. Исследователи отмечают, что второй экземпляр имел некоторые отличия от первого: у него было меньше позвонков, другие зубы и органы на большей части тела, которые, как считают ученые, могут излучать свет в морских глубинах. Новый вид получил название Mollisquama mississippiensis, или американская карманная акула, в честь бассейна реки Миссисипи, впадающей в Мексиканский залив.

По словам ведущего автора обоих исследований Марка Грейса, за всю историю науки ученым по сути удалось обнаружить всего два экземпляра карманных акул. Оба они принадлежат к разным видам и обитают в различных ареалах. Более того, ученые полагают, что оба вида чрезвычайно редки и, возможно, находятся на грани исчезновения.

Примечательно, что новый экземпляр был обнаружен не в океане, а в лаборатории NOAA в Паскагуле. Он был пойман у побережья Луизианы в глубоководном море в ходе миссии 2010 года, которая изучала кашалотов. По словам исследователей, длина нового экземпляра составила лишь около 14 сантиметров в длину и представляла собой недавно родившегося самца.

Находка столь необычной и чрезвычайно редкой рыбы захватывает дух, но она также служит важным напоминанием о том, что ученым все еще предстоит многое узнать о видах, обитающих в недрах океана. Отметим, что карманные акулы получили свое название за грудные карманы, расположенные за плавниками. Эти карманы озадачивали ученых с момента их первого обнаружения, но было обнаружено, что они содержат биолюминесцентную жидкость, которая может выделяться при движении плавников или для защиты от хищников.

Генетический анализ также показал, что эти крошечные виды тесно связаны с акулами-резаками, принадлежащих к семейству Dalatiidae, к которому также относятся акуловые киттеперы. Исследователи ранее не наблюдали за питанием карманных акул, однако считают, что это происходит также, как и у акул-резаков.

