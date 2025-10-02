Одні з найбільш незвичайних акул у світі: їх помітили лише одного разу і більше не спостерігали

Дослідники розповіли про одних з найбільш незвичайних акул у світі, також відомих як кишенькові акули. Представники цього виду неймовірно крихітні й вельми невловимі — їх бачили лише один раз, 45 років тому, і більше вони не з'являлися.

Related video

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, які зустрічаються вкрай рідко. Наприклад, деякі істоти відомі лише за дуже невеликою кількістю примірників, наприклад, кишенькові акули, які були виявлені лише один раз у 1979 році по одному примірнику. Після вид не спостерігали до 2015 року, коли був виявлений трохи інший вид, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, на сьогодні це єдині відомі екземпляри кишенькових акул, коли-небудь знайдені вченими. У результаті дослідникам дуже мало відомо про кишенькових акул — вся інформація була зібрана лише від двох виявлених екземплярів. Перший отримав назву Mollisquama parini на честь російського іхтіолога Миколи Васильовича Паріна. Його спіймали в південно-східній частині Тихого океану 1979 року, офіційно описали 1984 року, і зараз він зберігається в Зоологічному музеї.

Другий екземпляр кишенькової акули був ідентифікований у Мексиканській затоці. Дослідники зазначають, що другий екземпляр мав деякі відмінності від першого: він мав менше хребців, інші зуби та органи на більшій частині тіла, які, як вважають учені, можуть випромінювати світло в морських глибинах. Новий вид отримав назву Mollisquama mississippiensis, або американська кишенькова акула, на честь басейну річки Міссісіпі, що впадає в Мексиканську затоку.

За словами провідного автора обох досліджень Марка Грейса, за всю історію науки вченим по суті вдалося виявити лише два примірники кишенькових акул. Обидва вони належать до різних видів і мешкають у різних ареалах. Ба більше, вчені вважають, що обидва види надзвичайно рідкісні та, можливо, перебувають на межі зникнення.

Примітно, що новий екземпляр був виявлений не в океані, а в лабораторії NOAA в Паскагулі. Він був спійманий біля узбережжя Луїзіани в глибоководному морі під час місії 2010 року, яка вивчала кашалотів. За словами дослідників, довжина нового екземпляра становила лише близько 14 сантиметрів завдовжки і являла собою недавно народженого самця.

Знахідка такої незвичайної і надзвичайно рідкісної риби захоплює дух, але вона також служить важливим нагадуванням про те, що вченим все ще належить багато чого довідатися про види, що мешкають у надрах океану. Зазначимо, що кишенькові акули отримали свою назву за грудні кишені, розташовані за плавниками. Ці кишені спантеличували вчених з моменту їхнього першого виявлення, але було виявлено, що вони містять біолюмінесцентну рідину, яка може виділятися під час руху плавників або для захисту від хижаків.

Генетичний аналіз також показав, що ці крихітні види тісно пов'язані з акулами-різаками, що належать до сімейства Dalatiidae, до якого також належать акулові кіттепери. Дослідники раніше не спостерігали за харчуванням кишенькових акул, проте вважають, що це відбувається так само як і в акул-різаків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розкрили важливий секрет найбільшої в історії Землі акули.

Раніше Фокус писав про те, що одні з найгрізніших хижаків в океані здивували вчених.