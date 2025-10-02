400-летнего гиганта готовятся потревожить: дерево диаметром 1,3 м перенесут, чтобы построить дорогу

Многовековое техасское дерево под названием “Джолин” планируют переселить – гиганта хотят подвинуть на 400 метров, чтобы расчистить дорогу. “Переезд” древнего гиганта обойдется местным властям почти в миллион долларов.

В скором времени в техасском городе Кайл состоится короткая поездка всеми любимого древнего гиганта – 400-летнего дерева под названием "Джолин". "Переезд" дерева планируют провести в рамках проекта расширения дороги, а стоимость перемещения дерева составит почти миллион долларов, пишет IFLScience.

Древнее дерево ласково называют "дубом наследия" из песни Долли Партон, однако его официальное название – "дуб наследия старого дилижанса". Ствол гигантского дерева достигает 1,3 метра в диаметре, а его точный возраст неизвестен. Впрочем, ученые предполагают, что ему около 400 лет.

Сегодня старый дуб находится на расстоянии 15 сантиметров от края тротуара на дороге, что уже создает проблемы для движения. По словам помощника городского управляющего Кайла Эмбер Шмейтс, в настоящее время дерево ограничивает движение транспорта и создает защемление на повороте.

Согласно плану, дуб "Джолин" планируют перенести примерно на 400 метров вверх по Олд-Стейджкоуч-Роуд и разместить в новом "карманном парке", специально предназначенном для нее. Увы, план не остался без критики: некоторые местные критики выразили опасения, что древний дуб может не пережить переселение. Чтобы защитить дерево, местные жители собрали чуть более 2000 подписей под петицией против переноса.

В то же время на сайте проекта говорится, что перемещение не гарантирует выживание дерева. С другой стороны, город обязуется обеспечить долгосрочное обслуживание, необходимое для того, чтобы дать дубу наилучшие шансы на выживание. Эти условия включают:

надлежащее орошение;

ежегодное мульчирование;

ежемесячные осмотры квалифицированным арбористом.

Предполагается, что стоимость переезда дерева составит 932 800 долларов и стартовала еще в июле. Работы по подготовке включали обрезку корней и периодический полив корневого кома дерева, а также обработку почвы вокруг него для стимуляции развития корней. Подготовка к переезду должна быть завершена примерно в это же время, а сам переезд запланирован на осень и займет около 30 дней. После этого Джолин потребуется уход после переезда до осени 2027 года.

